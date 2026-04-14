Ile Maurice: Comment les tamouls fêtent leur Nouvel An

En ce mardi 14 avril, les communautés tamoules du monde entier célèbrent Varusha Pirappu, aussi appelé Puthandu, le Nouvel an tamoul. Cette fête marque l'entrée dans le mois de Chithirai, ple premier du calendrier tamoul. Elle s'inscrit dans la grande famille des nouvelles années solaires célébrées à la même période en Asie du Sud et du Sud-Est.

Selon l'aya Selven Adukhan, Varusha Pirappu signifie littéralement «la naissance de l'année». Il explique que chaque nouvelle année porte un nom précis dans un cycle de 60 ans. En 2026, il s'agit de Parabava Ande, une année placée, selon la tradition astrologique, sous l'influence de Brahaspati, soit de Jupiter.

Au-delà de sa dimension symbolique, cette fête est d'abord un moment de recueillement et de transmission. «Nous commençons par la prière à la maison, dans la famille. Nous recevons la bénédiction de nos grands-parents», souligne l'aya Selven Adukhan. Les familles se rendent ensuite au temple ou se réunissent pour écouter le Panchangam, l'almanach traditionnel qui éclaire les grandes tendances de l'année à venir.

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Kolams à l'entrée des maisons, vêtements neufs, repas festifs et prières... Varusha Pirappu apporte ainsi un renouveau intime et collectif, entre foi, mémoire et espérance.