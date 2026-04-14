Sénégal: Régularisation des enseignants décisionnaires - Le ministère de tutelle publie la liste des documents à fournir

Dakar — Le ministère de l'Education nationale a demandé, dans une circulaire parvenue à l'Agence de presse sénégalaise (APS), lundi, aux inspecteurs de l'enseignement la mise à disposition des enseignants décisionnaires de la liste de documents à fournir en vue de la régularisation de leur situation.

"Il s'agit de la demande adressée au ministre en charge de la Fonction publique, de la copie légalisée des diplômes professionnels ou des arrêtés d'admission, de l'acte d'engagement (acte d'intégration du décisionnaire) ou de reclassement, du premier ordre de service affectant l'agent à son premier poste, de l'état des services effectués, de la dernière situation administrative de l'agent et de la copie légalisée du certificat de nationalité sénégalaise", lit-on dans le document.

Le texte ajoute que l'agent doit également préciser, sur sa demande, s'il a obtenu le diplôme professionnel avant l'âge de 35 ans ou s'il est en attente de reclassement ou encore sil est déjà reclassé.

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"Les enseignants issus du recrutement spécial (5 000 et 2 000 enseignants) et ceux issus du recrutement en complément d'effectif des CRFPE [Centre régional de formation professionnel de l'enfance] ou de la FASTEF [Faculté des sciences et technologies de l'enseignement et de la formation] qui ont 35 ans révolus au moment de leur recrutement", ne sont pas concernés par les dispositions des décrets n° 2026-65 du 27 janvier 2026 modifiant le décret nº2006-392 du 27 avril 2006 et n° 2026-66 du 27 janvier 2026 modifiant le décret N° 74-347 du 12 Avril 1974, précise la circulaire ministérielle.