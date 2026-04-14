Sénégal: Louga - Ouverture d'une formation de trois jours au profit d'urologues pédiatriques

Louga — Quelque 33 de chirurgiens pédiatres prennent part, du 13 au 16 avril, à une masterclass sur l'urologie pédiatrique, au Centre hospitalier Amadou Sakhir Mbaye de Louga, a constaté l'APS.

Cette vise à renforcer les compétences des praticiens et améliorer l'accès à des soins spécialisés pour les enfants vivant dans les régions de l'intérieur du pays. "Le nombre de participants, tous chirurgiens pédiatres, s'élève à 33 pour cette mission médicale qui prévoit également la prise en charge de 21 patients", a déclaré, le professeur Oumar Ndour, président de la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le chef de service à l'hôpital Aristide Le Dantec a souligné que "parmi eux, des spécialistes seniors assureront la formation, tandis que d'autres bénéficieront de cet encadrement pour renforcer leurs compétences" Cette rencontre, a-t-il précisé, s'inscrit dans la mission de cet établissement médical dakarois portant sur la promotion de la formation continue, de la recherche et du partage de compétences.

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"Cette masterclass vise à favoriser le transfert de compétences, notamment au profit des chirurgiens exerçant dans les régions, afin de rendre accessibles des soins de qualité en chirurgie pédiatrique à tous les enfants", a expliqué le professeur agrégé de chirurgie pédiatrique. Le thème retenu cette année porte sur les anomalies du développement sexuel, une problématique jugée complexe, nécessitant une prise en charge multidisciplinaire et spécialisée.

"Il s'agit d'un défi majeur qui n'est pas toujours pris en charge de manière optimale dans toutes les structures. Cette formation permettra non seulement d'améliorer les connaissances, mais aussi d'assurer une meilleure prise en charge de ces pathologies au niveau local", a ajouté le Pr Ndour. De son côté, le directeur du Centre hospitalier Amadou Sakhir Mbaye de Louga, Dr Ibrahima Sitor Souleymane Sarr, s'est félicité du choix porté sur cet établissement sanitaire pour abriter la rencontre scientifique.

"Recevoir une telle activité, après les hôpitaux de Thiès et de Kaolack, est un réel honneur pour nous. Cela contribue à rehausser notre plateau technique et à améliorer notre efficacité dans la prise en charge de certaines pathologies complexes", a-t-il souligné. Il a indiqué que cette masterclass permettra aux praticiens locaux de se former davantage sur des affections telles que les uropathies malformatives, les testicules non palpables et l'hypospadias, des pathologies nécessitant une expertise pointue.

Le Dr Sarr a par ailleurs salué l'appui de partenaires, notamment la Fondation Aliou Ardo Sow, la Chaîne de l'Espoir et des bonnes volontés locales, pour leur contribution à la prise en charge de patients issus de milieux défavorisés. Cette session de formation, alliant enseignements théoriques et interventions chirurgicales, devrait ainsi contribuer à une meilleure offre de soins en chirurgie pédiatrique dans les régions, en rapprochant les services spécialisés des populations.