Sénégal: En fin de mission, quatorze médecins chinois élevés au grade de Chevalier dans l'Ordre national du lion

Dakar — Quatorze médecins chinois faisant partie de la 20e Mission médicale chinoise ont été élevés au grade de Chevalier dans l'Ordre national du lion ce lundi par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, après deux ans de services rendus à la nation sénégalaise, a constaté l'APS.

"Aujourd'hui, 14 membres de la délégation chinoise sont élevés au grade de Chevalier de l'Ordre national du Lion pour leur efficace collaboration, leur engagement et leur ardeur au travail. Par cette distinction, c'est la République du Sénégal qui vous exprime sa plus profonde gratitude. À travers vous, cette gratitude et cette reconnaissance vont à l'ensemble du peuple chinois", a déclaré Ibrahima Sy. Il présidait la cérémonie de décoration de ces 14 membres de la 20e Mission médicale chinoise au Sénégal.

Le groupe des récipiendaires est composé de chirurgiens, généralistes, ophtalmologistes, internes des hôpitaux et pédiatres ayant officié à l'hôpital d'enfants de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Il ont ainsi procédé à un transfert de connaissances en formant des collègues sénégalais à des techniques d'évaluation de jeunes patients dans des régions comme Louga et Saint Louis. Les quatorze médecins chinois ont également formé près de 10 000 personnes aux premiers secours et à la réanimation de malades, notamment.

Vingt missions médicales chinoises ont été envoyées au Sénégal depuis 1975, mobilisant 312 professionnels de santé, toutes spécialités confondues, avec une prise en charge de plus de 3,5 millions de patients à travers le pays. Se réjouissant d'un tel apport, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a souligné qu'au-delà des soins prodigués, la Mission médicale chinoise " joue également un rôle essentiel dans le transfert de compétences".

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"Elle permet à nos personnels de santé de bénéficier de formations, d'échanges d'expériences et de nouvelles approches médicales, contribuant ainsi à renforcer durablement notre système de santé", s'est notamment réjoui Ibrahima Sy. Grâce à l'appui de la 20e Mission médicale chinoise, arrivée au Sénégal en avril 2024, l'hôpital pour enfants de Diamniadio a pu introduire et adapter une série de techniques pionnières et des protocoles de gestion des cas complexes, comblant des lacunes jusqu'alors non couvertes, a-t-il ajouté.

"Ces innovations majeures ont non seulement élevé significativement la qualité et la sécurité des soins de l'établissement, mais ont surtout insufflé une dynamique de développement endogène et durable dans notre système de soins", a magnifié le minets.

Exprimant sa joie de voir ses compatriotes décorés par la République du Sénégal, l'ambassadeur de Chine, Li Zhi Gang a affirmé que "la distinction honorifique accordée par le gouvernement sénégalais constitue non seulement une reconnaissance des contributions exceptionnelles de chaque membre, mais aussi une haute appréciation du travail collectif de la mission médicale chinoise, ainsi qu'une mise en exergue des résultats fructueux de la coopération sino-sénégalaise dans le domaine de la santé".