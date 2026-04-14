Cote d'Ivoire: Revue sectorielle 2025 des projets du C2D - Le gouvernement ivoirien satisfait des résultats après 13 années de mise en oeuvre

Après treize années de mise en oeuvre, le Contrat de désendettement de développement (C2D) à travers trois générations successives de projets (C2D 1, C2D 2 et C2D 3), d'un volume global de 1902 milliards de FCFA, a permis d'accompagner des politiques publiques structurantes dans des secteurs prioritaires avec des résultats tangibles et mesurables au bénéfice des populations ivoiriennes.

«Ce point de satisfaction a été relevé par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, qui présidait, au nom du Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, la cérémonie d'ouverture des travaux de la Revue sectorielle 2025 des projets du C2D, le lundi 13 avril 2026 », informe le gouvernement ivoirien sur sa page Facebook.

À ce jour, s'est félicitée Nialé Kaba, les résultats obtenus du CDD sont encourageants. Non sans mettre en exergue quelques grands impacts visibles des premier et deuxième C2D dont le cumul s'élève à 1148 milliards FCFA.

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Au niveau de l'éducation de base, renseigne la même source, 70,6 milliards de FCFA investis ont permis la construction et l'équipement de 130 collèges qui ont rapproché davantage les apprenants des lieux de résidence de leurs parents. «Les 110 écoles primaires construites et équipées et la mise à disposition de 1 300 nouvelles salles de classe ont permis à plus de 70 000 enfants supplémentaires en zone rurale d'avoir accès à une éducation de proximité, renforçant ainsi le taux de scolarisation du pays et le contrôle parental », lit-on dans la publication.

Au titre de l'emploi des jeunes, précise-t-on, avec 32 milliards FCFA, le C2D a financé l'accompagnement à l'emploi de plus de 54 000 jeunes.

«Dans le domaine de la santé publique, grâce à 106 milliards FCFA investis, 20 % des hôpitaux de Côte d'Ivoire ont été remis à niveau et 70 dispensaires ont été réhabilités et équipés. En outre, 95 % des médicaments essentiels ont été rendus disponibles par la décentralisation de la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique (Npsp). Ce renforcement du système de santé a permis d'améliorer la santé publique et la productivité des travailleurs », renseigne le gouvernement.

S'agissant du secteur des infrastructures routières qui a bénéficié de 225 milliards FCFA d'investissement, 410 kilomètres de pistes rurales ont été réhabilitées, 540 kilomètres de routes traitées en réparation ponctuelle, plus d'une quinzaine de ponts construits, permettant ainsi d'améliorer la sécurité routière, de réduire les coûts de transport, de désenclaver des zones de production et de faciliter le transport des personnes et des biens.

Concernant l'eau potable, avec 112 milliards FCFA investis, plus de 120 000 mètres cubes d'eau supplémentaires par jour sont produits pour la ville d'Abidjan, Songon, le District des Montagnes et le Centre-ouest du pays. En outre, plus de 30 000 ménages défavorisés ont été raccordés au réseau d'eau potable. Ces appuis ont permis à 1,5 million de personnes supplémentaires d'améliorer l'accès à l'eau potable.

Sur le plan de l'agriculture et du développement rural, grâce à un investissement de 92 milliards FCFA, près de 600 000 producteurs ont été accompagnés et les rendements ont connu une augmentation moyenne de 20 à 30 % selon les filières. Les initiatives ont permis d'augmenter les rendements, d'améliorer les revenus des producteurs et de renforcer la sécurité alimentaire de notre pays.

Au niveau environnemental, avec 22 milliards investis, les actions du CDD ont concerné, entre autres, l'organisation des états généraux de la faune, de la flore et des ressources en eau, la réalisation de l'inventaire forestier et faunique national...

Enfin, concernant le secteur de la justice qui a reçu 56 milliards FCFA, les appuis ont contribué à la construction d'infrastructures judiciaires et pénitentiaires, dont deux cours d'appel à Korhogo et à Daloa, un tribunal de première instance à Bingerville, une prison de haute sécurité à Guiglo et l'amélioration des conditions de détention.