Afrique: Préparation CAN féminine 2026 - Le pays bat le Burkina Faso, 1-0

13 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale féminine de football du Sénégal a battu celle du Burkina Faso sur le score de 1 but à 0, lundi, en match amical disputé au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, sur un but inscrit à la 2e minute par Sokhna Nogaye Pène.

Les deux sélections se retrouveront pour une seconde confrontation amicale, vendredi à 17 heures GMT, toujours au stade Léopold-Sédar-Senghor. Ces deux rencontres entrent dans le cadre de la préparation des Lionnes du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026, prévue du 25 juillet au 16 août prochain, après après été reportée. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées à deux reprises en 2022, lors de la CAN disputée au Maroc. Le Sénégal s'était alors imposé à chaque fois sur le même score (1-0).

L'équipe nationale féminine du Sénégal a disputé son premier match officiel le 22 septembre 2022 face au Ghana, sanctionnée par une victoire des Lionnes, 3 buts à 0. Le Sénégal participera à sa cinquième phase finale de CAN féminine et sa troisième consécutive. Les Lionnes évolueront dans le groupe A aux côtés de l'Algérie, du Kenya et du pays hôte, le Maroc. Le groupe B est composé de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Tanzanie.

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