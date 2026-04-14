Sénégal: BAL saison 6 - L'ASC Ville de Dakar vise le Final 8 à Rabat, selon son coach

Dakar — L'ASC Ville de Dakar, représentant du Sénégal à la saison 6 de la Basketball Africa League, ambitionne d'atteindre le Final 8 lors de la Conférence Sahara prévue à Rabat au Maroc du 24 avril au 3 mai, a indiqué son entraîneur Moustapha Gaye, qui dit aborder la compétition "sans peur de la pression", malgré un plateau qu'il juge "extrêmement relevé".

"L'année dernière, on a tout fait, mais malheureusement, on n'a pas pu accéder au Final 8. Cette année, notre objectif, c'est d'y aller. Nous n'avons pas peur de la pression ou de l'obligation de résultats, parce que le sport, c'est la compétition", a-t-il déclaré. Moustapha Gaye s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre de la présentation de l'équipe de Ville de Dakar et de ses objectifs, en perspective de la Conférence Sahara de la BAL prévue à Rabat du 24 avril au 3 mai.

L'équipe de la municipalité de Dakar , qui avait participé pour la première fois à la BAL, la saison dernière, avait terminé dernière de la Conférence Sahara avec un bilan de deux victoires et quatre défaites, manquant la qualification pour le Final 8. Le technicien sénégalais a insisté sur la nécessité de bâtir un collectif solide pour atteindre cet objectif. "Il ne faudra pas jouer en solo, mais en équipe", a-t-il souligné, appelant à renforcer l'alchimie du groupe malgré l'arrivée de nouvelles recrues.

"Nous avons de bons joueurs, mais la difficulté, c'est de les faire jouer ensemble. C'est à cela que nous nous attelons", a-t-il ajouté, se félicitant toutefois de l'intégration progressive des nouveaux éléments et de la bonne ambiance au sein de l'effectif. Revenant sur la dimension de la compétition, il a rappelé que la BAL constitue une vitrine pour le basketball sénégalais. "Si l'équipe performe, elle reflète le niveau du basket du pays", a-t-il dit, tout en appelant à l'humilité.

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"Il ne faut pas penser que nous allons gagner des matchs facilement. Nous allons nous battre pour grandir, encore et toujours", a-t-il insisté, sollicitant par ailleurs le soutien du public sénégalais pour atteindre le Final 8. De son côté, l'international sénégalais Samba Daly Fall s'est montré confiant quant à la capacité du groupe à répondre présent. "Nous sommes prêts mentalement et physiquement", a-t-il assuré, estimant que le recrutement du club ne constitue pas une source de pression supplémentaire.

Moustapha Gaye a dévoilé la liste de 13 joueurs retenus pour prendre part à la compétition. L'AS Ville de Dakar, championne en titre du Sénégal, évoluera dans la Conférence Sahara de la BAL avec le FUS de Rabat (Maroc), Al Ahly (Égypte), JCA Kings (Côte d'Ivoire), le Club africain de Tunis (Tunisie) et Maktown Flyers (Nigéria).

Les équipes Al Ahly de Tripoli (Libye) champion en titre, Petro de Luanda (Angola), Dar City Basket (Tanzanie) et APR (Rwanda) se sont qualifiées, à l'issue des matchs de la Conférence de Kalahari, qui s'est tenue du 27 mars au 5 avril 2026 à la SunBet Arena de Pretoria, les play-offs de la BAL auront lieu à Kigali, au Rwanda, du 22 au 31 mai.