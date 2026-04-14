Mali: 'Sons du Mali', une avant-première chargée d'émotion en mémoire d'Amadou Bagayoko

Dakar — L'avant-première africaine du film documentaire "Amadou et Mariam : Sons du Mali", réalisé par le cinéaste canadien Ryan Marley, s'est déroulée jeudi soir à l'Institut français de Dakar, en présence de Mariam Doumbia et de ses enfants, a constaté l'APS.

Cette projection, empreinte d'émotion, a été notamment marquée par l'hommage vibrant rendu à Amadou Bagayoko, figure majeure du duo Amadou & Mariam, décédé le 4 avril 2025. Elle a permis au public dakarois de découvrir un film qui retrace, avec sensibilité, l'itinéraire artistique et humain de ces deux icônes de la musique africaine. Le documentaire plonge dans l'histoire du couple, depuis leur rencontre dans les années 1970 à Bamako, à l'Institut des jeunes aveugles, jusqu'à leur ascension sur les scènes internationales.

Alternant images d'archives, séquences de concerts et moments de vie intime, l'oeuvre met en lumière leur complicité artistique, leur résilience face au handicap et leur contribution à la modernisation de la musique malienne. Le film revient également sur une discographie riche et influente, marquée notamment par le titre "Sou Ni Tilé", qui les révèle à l'international, puis par le tube planétaire "Dimanche à Bamako", produit par Manu Chao. D'autres albums majeurs comme "Welcome to Mali", nomimé aux Grammy Awards, "Folila" ou encore "La Confusion", témoignent de leur capacité à fusionner sonorités africaines et influences contemporaines.

Au fil des années, Amadou & Mariam ont été distingués par plusieurs récompenses prestigieuses, dont les Victoires de la Musique et les BBC Radio Awards for World Music, consacrant leur rayonnement au-delà du continent africain. Après la projection, la soirée s'est prolongée avec une prestation acoustique intimiste de Mariam Doumbia, accompagnée de son fils, qui a repris la place de son père sur scène. Ensemble, ils ont revisité les grands classiques du duo, dans une atmosphère à la fois sobre et chargée d'émotion.

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Le public, conquis, a accompagné en chœur plusieurs titres, ponctuant chaque interprétation de salves d'applaudissements nourris, transformant la soirée en une véritable célébration de l'héritage musical laissé par Amadou Bagayoko. A travers cette avant-première, "Amadou et Mariam : Sons du Mali" s'impose non seulement comme un documentaire musical mais aussi comme un témoignage poignant et une oeuvre de transmission, inscrivant l'histoire du duo dans la mémoire collective africaine et internationale.