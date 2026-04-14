Sénégal: Grand Yoff en mouvement - Un festival du sport pour mobiliser la jeunesse avant Dakar 2026

Dakar a vibré au rythme du sport ce samedi à Grand Yoff. À l'initiative de la Ville de Dakar et de la mairie de Grand Yoff, un Festival du sport a rassemblé familles, jeunes et passionnés d'activités physiques autour d'un objectif commun : promouvoir le sport pour tous, dans une ambiance festive et inclusive.

Organisé en face du stade Léopold Sédar Senghor (LSS), l'événement a proposé une palette d'animations accessibles à tous les âges. Entre démonstrations, exercices collectifs et moments de partage, les participants ont répondu présents, transformant l'espace public en véritable terrain de convivialité.

Point d'orgue de la journée : le Grand Fitness Show tenu sur l'esplanade de la mairie de Grand Yoff. Une activité phare marquée par la présence du maire de Dakar, Abass Fall, et de son homologue de Grand Yoff, Madiop Diop. Tous deux ont salué une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de santé publique et de cohésion sociale.

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« Ces activités seront étendues à tout le pays pour mobiliser la jeunesse sénégalaise, et plus particulièrement celle de Dakar. L'Afrique reçoit, mais Dakar célèbre », a déclaré Abass Fall. Pour l'édile, ce dispositif vise à permettre à chaque commune du département de vivre pleinement l'expérience des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.