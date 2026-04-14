Afrique: Scrabble francophone - Mactar Sylla sacré champion d'Afrique de Blitz à Ouagadougou

Le Sénégal brille une nouvelle fois sur la scène internationale du scrabble.Mactar Sylla a été sacré champion d'Afrique de Blitz lors des 10es Championnats d'Afrique de Scrabble francophone, tenus à Ouagadougou. Classé 16e mondial et membre de la Super-série internationale depuis 2009, il confirme la place du Sénégal parmi les grandes nations du scrabble francophone, en Afrique comme à l'échelle mondiale.

Le scrabbleur signe ainsi une victoire éclatante, illustrant sa domination sur la discipline. Ce sacre vient également couronner les efforts de toute la délégation sénégalaise, dirigée par Moustapha Ndoye.

Très tôt initié à ce jeu de lettres, Mactar Sylla découvre le scrabble à l'âge de 13 ans grâce à son frère aîné, Ndongo Samba Sylla, figure emblématique et multiple champion du monde. Ce déclic le propulse rapidement sur le devant de la scène. Dès 1999, il est sacré champion du Sénégal en catégorie cadet avant de participer aux championnats du monde à Bulle, en Suisse.

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Depuis, son palmarès n'a cessé de s'enrichir. Il compte notamment trois titres mondiaux toutes catégories, dont un en Blitz décroché en 2007 au Québec, ainsi que deux titres en paires remportés avec son frère en 2007 et 2016.

« Le scrabble développe des compétences littéraires et forme des élites scolaires et professionnelles », souligne le champion. Malgré ces performances, il déplore le manque de moyens dont souffre la discipline au Sénégal. « Avec peu de ressources, on réalise l'incroyable. Ces titres doivent devenir le fer de lance pour ancrer cette discipline dans le sport sénégalais et former la relève », plaide-t-il, se disant fier de représenter les couleurs nationales.

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a salué cette performance. À travers ses plateformes digitales, elle a magnifié le parcours du champion : « Mactar Sylla confirme une fois de plus que le Sénégal compte parmi les plus grandes nations du scrabble francophone sur le continent et dans le monde », a-t-elle déclaré