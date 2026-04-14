Congo-Brazzaville: Réélection de Denis Sassou N'Guesso - Antoine Bien-Aimé Obam Ondon exprime sa gratitude aux électeurs de Gammboma 2

Le directeur local de campagne du candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso, à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars derniers dans la deuxième circonscription électorale de Gamboma, dans le département de Nkéni-Alima, Antoine Bien-Aimé Obam Ondon, a réuni récemment à Inkouélé les sages, notables et présidents des comités des soixante-dix villages que compte cette circonscription, pour leur traduire sa reconnaissance au regard du plébiscite du président sortant dès le premier tour.

Le député de Gamboma 2 est reparti exprimer sa gratitude à un électorat qui avait massivement respecté les consignes de vote. « Nos traditions et nos coutumes nous obligent à toujours exprimer la gratitude. Ils ont voté pour le président de la République qui a été réélu avec un score très important, nous ne pouvons pas attende plusieurs mois pour venir témoigner notre gratitude à leur égard. Il était question pour nous aujourd'hui d'exprimer notre gratitude auprès des sages, des notables, des présidents des comités de villages qui ont la gouvernance de la population », a expliqué le directeur local de campagne de Denis Sassou N'Guesso, vainqueur de l'élection présidentielle dès le premier tour avec 94, 90% des suffrages exprimés.

En réélisant le président sortant pour un nouveau mandat de cinq ans, les habitants de la deuxième circonscription électorale de Gamboma ont donc choisi d'accélérer la marche vers le développement du pays. « Le vote pour nous, ce n'est pas une finalité, il n'est pas une fin en soi. Nous avons proposé aux Congolais d'accélérer la marche vers le développement, nous allons adopter des dynamiques quelque part pour aller très vite et puis nous allons travailler avec beaucoup d'engagement, de précision et un grand dynamisme », a laissé entendre Antoine Bien-Aimé Obam Ondon.

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La démarche entreprise par le député de Gamboma 2 a été positivement appréciée par les participants à cette rencontre qui ont salué ce retour à la base. « Quand vous allez au combat et que vous gagnez, c'est tout d'abord la joie. Aujourd'hui, notre directeur local de campagne est venu pour nous remercier, vraiment au niveau du parti, c'est une fierté », s'est réjoui un participant. Il a ajouté : « En tout cas, nous avons voté massivement 100% en faveur du candidat Denis Sassou N'Guesso. Nous sommes derrière notre député et appuyons ses idées ».

Organisée au domicile du député au village Inkouélé, cette rencontre a été un moment d'échanges convivial. En effet, la résidence d'Antoine Bien-Aimé Obam Ondon dans ce village-centre est considérée comme la maison du citoyen de Gamboma 2, car servant de lien entre le député et ses mandants. Dotée d'un forage permettant aux habitants de s'approvisionner gratuitement en eau, cette maison sert également d'un cadre d'échanges où des mandants peuvent s'adresser à leur élu à travers ses représentants pour formuler des remarques, suggestions et doléances légitimes.