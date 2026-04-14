Congo-Brazzaville: Thèse de doctorat - Mention très honorable avec félicitations du jury pour Destinée Hermella Doukaga

L'ancienne ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Destinée Hermella Doukaga, qui a soutenu le 13 avril sa thèse de doctorat intitulée « Décentralisation et croissance économique au Congo : le rôle des institutions », à la Faculté des sciences économiques et de gestion appliquée de l'université de Douala, au Cameroun, a recueilli la mention très honorable avec félicitations du jury.

Présenté et soutenu devant un jury composé d'éminents professeurs d'universités camerounaises, le travail de recherche scientifique a mis en lumière l'importance de la gouvernance locale dans la dynamique du développement économique en République du Congo. Deuxième questeure de l'Assemblée nationale, Destinée Hermella Doukaga a défendu sa thèse avec assurance. Elle a répondu, en effet, avec pertinence aux nombreuses préoccupations des membres du jury, notamment sur l'originalité du sujet, la méthodologie adoptée ainsi que les objectifs poursuivis par cette recherche.

« Il y a beaucoup de travaux qui ont abordé la question de la décentralisation dans sa globalité, mais l'originalité que nous apportons, c'est d'abord le fait que très peu de travaux, sinon rarement, ont mis en exergue le rôle médiateur des institutions dans le cadre du processus de décentralisation... », a justifié la députée de la circonscription électorale unique de Nyanga, dans le département du Niari.

À l'issue de la présentation, de la séance de questions-réponses, le jury a attribué à l'impétrante la mention très honorable avec félicitations. Président du jury, le Pr Georges Dieudonné Mbondo s'est félicité de la dimension scientifique du travail présenté ainsi que de la pertinence des analyses développées. Il a été appuyé par les observations constructives des autres membres du jury.

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Une distinction académique qui vient ainsi couronner plusieurs années d'efforts, mais surtout ouvrir de nouvelles perspectives pour une contribution scientifique au développement du Congo. Elle fait désormais de Destinée Hermella Doukaga docteur en sciences économiques. Satisfaite de ce couronnement, elle s'est dit disposée à mettre les connaissances acquises au service des jeunes congolais et du développement du pays. « Plusieurs motivations nous ont conduit à choisir ce thème. D'abord, c'est un thème d'actualité et d'expérience. Notre pays s'est lancé dans le processus de décentralisation depuis les années 2000, et il nous est arrivé de nous interroger sur la pertinence de la contribution de ce processus dans la croissance de l'économie nationale. C'est un sentiment de satisfaction de voir que finalement, notre travail a été reconnu et a abouti à quelque chose. Cela nous satisfait et nous agrée énormément, car cette distinction nous pousse justement à mesurer les nouvelles responsabilités qui s'adressent à nous désormais », s'est réjouie l'impétrante.

L'ancienne ministre du Tourisme et des Loisirs a également souligné que ce doctorat constitue une étape importante dans son parcours, tout en affirmant sa volonté de poursuivre davantage ses travaux de recherche. Diplômée en génie mécanique de l'Université Marien-Ngouabi et détentrice d'un master en administration publique avec spécialité « État et organisations publiques » de l'université de Poitiers, en France, Destinée Hermella Doukaga vient, avec ce doctorat, de faire son entrée dans le cercle des chercheurs engagés. Son expertise pourrait servir les politiques publiques et accompagner les défis de la décentralisation ainsi que de la croissance économique en Afrique centrale.