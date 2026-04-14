Algérie: Un double attentat-suicide a eu lieu à Blida, pas de réaction officielle d'Alger

Un double attentat-suicide a eu lieu le 13 avril 2026 à Blida, à une quarantaine de kilomètres d'Alger, alors que le pape Léon XIV est en visite dans le pays, sans qu'aucun lien n'ait été établi entre ces deux événements.

En Algérie, un double attentat a eu lieu le 13 avril du côté de Blida, à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale Alger. Deux personnes se seraient fait exploser dans la ville. Pour l'heure, très peu d'informations circulent alors que le pays accueille depuis lundi le pape Léon XIV, première visite d'un souverain pontife dans le pays.

Les autorités algériennes ne se sont toujours pas exprimées concernant cette attaque. Malgré la présence massive de journalistes de la presse internationale, très peu d'informations circulent.

Ce que l'on peut dire à cette heure, c'est que la ville de Blida a bien été victime ce lundi d'une attaque à la ceinture explosive. Peu d'éléments de contexte sont actuellement disponibles, si ce n'est une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où l'on voit une explosion d'un homme près d'un agent de police, soufflé par l'impact mais qui a pu vite se relever.

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Difficile donc ce mardi de savoir précisément s'il y a eu ou non des victimes lors de cette double attaque.

L'Union africaine condamne puis se rétracte

Un seul organe officiel a communiqué ce mardi matin : l'Union africaine par la voix de son président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, qui a « condamné avec la plus grande fermeté ce double attentat à Blida et exprimé sa pleine solidarité avec l'Algérie ». Une déclaration très vite supprimée par l'UA, jetant encore un peu plus le flou sur cette attaque.

Alors que le pape Léon XIV a entamé depuis la veille une visite historique dans le pays, aucun lien avec ce qu'il s'est passé à Blida n'est pour l'heure faisable.