Afrique: Le ministre d'État, Berhanu Tsegaye, s'est entretenu avec l'envoyé spécial chinois pour la Corne du contient

Addis-Abeba — Le ministre d'État, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye, a reçu ce jour l'ambassadeur Hu Changchun, envoyé spécial de la Chine pour la Corne de l'Afrique, pour des échanges jugés productifs.

Selon une publication diffusée sur les réseaux sociaux par le ministère des Affaires étrangères, les discussions ont mis en avant la responsabilité partagée des deux pays dans la gestion des défis régionaux et mondiaux actuels, tout en soulignant la nécessité de consolider des relations bilatérales déjà solides dans plusieurs domaines.

L'ambassadeur Berhanu Tsegaye a, à cette occasion, réitéré l'engagement constant de Éthiopie en faveur de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique, mettant également en lumière le rôle positif et durable joué par la Chine dans la région.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de rapprochement entre Addis-Abeba et Pékin, deux partenaires stratégiques engagés sur les enjeux de sécurité et de développement en Afrique de l'Est.