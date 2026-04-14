Ethiopie: Le Libéria souhaite suivre l'exemple du pays en matière de souveraineté numérique dans un esprit panafricain

Addis-Abeba — La ministre des Affaires étrangères du Libéria, Sara Beysolow Nyanti, a salué les avancées technologiques de Éthiopie, les décrivant comme un symbole d'espoir pour le continent et qualifiant son infrastructure numérique de « point de convergence » pour le progrès collectif de l'Afrique.

À la tête d'une délégation de haut niveau en visite au parc technologique de l'information de Éthiopie, la ministre des Affaires étrangères du Libéria, Sara Beysolow Nyanti, a salué les avancées du pays en matière d'infrastructures numériques et d'innovation, qu'elle considère comme une fierté pour l'ensemble du continent africain.

Elle a rappelé que les liens historiques entre le Libéria et Éthiopie deux nations africaines jamais colonisées doivent désormais se traduire par un partenariat économique et technologique renforcé.

La ministre a notamment mis en avant l'émergence de Éthiopie comme un hub crédible et sécurisé pour l'hébergement des données, preuve, selon elle, que l'Afrique dispose des capacités nécessaires pour assurer sa propre souveraineté numérique.

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Elle a également souligné que l'actuelle administration libérienne, sous la direction du président Joseph Nyuma Boakai, s'inscrit dans une vision d'« Afrique qui aide l'Afrique à se développer », fondée sur le renforcement de la coopération Sud-Sud.

Dans cette dynamique, Sara Beysolow Nyanti a exprimé l'intérêt du Libéria à s'inspirer de l'expérience éthiopienne afin de consolider sa propre autonomie technologique, en misant sur la collaboration régionale et des initiatives comme la Zone de libre-échange continentale africaine.

Au cours de sa visite des centres de données et des pôles d'innovation, elle a constaté que Éthiopie s'impose progressivement comme un acteur majeur dans les domaines de l'externalisation et des technologies créatives.

Elle a insisté sur le caractère rigoureux et sécurisé de la gestion des données dans le pays, y voyant une démonstration concrète du potentiel africain en matière de gouvernance numérique.

Enfin, la ministre a estimé qu'un partage accru d'expertise entre les deux pays notamment dans les domaines de la technologie, de l'agriculture et de l'éducation -- permettrait de mieux valoriser leur dividende démographique, porté par une jeunesse dynamique.

Elle a réaffirmé la volonté du Libéria de s'inspirer du modèle éthiopien pour développer ses propres infrastructures de stockage de données, tout en appelant à une coopération renforcée entre pays africains afin d'atteindre un niveau de développement technologique comparable.