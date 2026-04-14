Ethiopie: La productivité du secteur agricole constitue un levier essentiel pour assurer la souveraineté alimentaire, selon le ministre d'État

Addis-Abeba — Le ministre d'État à l'Agriculture, Fikru Regassa, a affirmé que les réformes engagées dans le secteur agricole de Éthiopie depuis le lancement du programme national ont nettement amélioré la productivité et consolidé la capacité du pays à assurer sa souveraineté alimentaire.

S'exprimant lors d'un forum organisé à Adama, le ministre d'État à l'Agriculture, Fikru Regassa, a souligné que les réformes engagées ont joué un rôle clé dans l'augmentation de la production agricole, tout en appuyant les efforts nationaux visant l'autosuffisance alimentaire.

Placée sous le thème « L'aide à la productivité », cette rencontre est organisée en partenariat avec Agence de presse éthiopienne et le ministère de l'Agriculture.

Le ministre a indiqué que le gouvernement réformateur a adopté un ensemble de politiques destinées à renforcer la productivité agricole dans le cadre d'une économie diversifiée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également relevé que, sur une période relativement courte, ces mesures ont permis d'accroître significativement la capacité du pays à substituer les importations dans plusieurs secteurs, tout en améliorant la compétitivité de ses exportations sur le marché international.

Il a rappelé que l'agriculture en Éthiopie a longtemps dépendu des précipitations, une vulnérabilité majeure pour la souveraineté alimentaire.

Cette situation a été aggravée par les effets du changement climatique et la dégradation de l'environnement, rendant certaines communautés plus dépendantes de l'aide extérieure.

Toutefois, il a précisé que les politiques mises en oeuvre récemment, combinées au programme de filet de sécurité, ont permis à de nombreux agriculteurs de passer d'une agriculture de subsistance à des activités plus productives, contribuant ainsi à une hausse globale de la productivité.

Selon lui, ces progrès renforcent directement la capacité du pays à garantir sa souveraineté alimentaire.

De son côté, le directeur général de Agence de presse éthiopienne, Seife Derbe, a affirmé que les médias jouent un rôle actif dans la promotion d'initiatives essentielles au développement démocratique et au progrès national.

Il a ajouté que l'agence travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture pour soutenir les efforts visant à assurer la sécurité alimentaire.

Enfin, il a souligné que Éthiopie est en voie d'atteindre une avancée majeure susceptible de restaurer la dignité nationale, en réduisant la pauvreté et en garantissant la souveraineté alimentaire de sa population.