Ethiopie: La productivité du secteur agricole constitue un levier essentiel pour assurer la souveraineté alimentaire, selon le ministre d'État

14 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre d'État à l'Agriculture, Fikru Regassa, a affirmé que les réformes engagées dans le secteur agricole de Éthiopie depuis le lancement du programme national ont nettement amélioré la productivité et consolidé la capacité du pays à assurer sa souveraineté alimentaire.

S'exprimant lors d'un forum organisé à Adama, le ministre d'État à l'Agriculture, Fikru Regassa, a souligné que les réformes engagées ont joué un rôle clé dans l'augmentation de la production agricole, tout en appuyant les efforts nationaux visant l'autosuffisance alimentaire.

Placée sous le thème « L'aide à la productivité », cette rencontre est organisée en partenariat avec Agence de presse éthiopienne et le ministère de l'Agriculture.

Le ministre a indiqué que le gouvernement réformateur a adopté un ensemble de politiques destinées à renforcer la productivité agricole dans le cadre d'une économie diversifiée.

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Il a également relevé que, sur une période relativement courte, ces mesures ont permis d'accroître significativement la capacité du pays à substituer les importations dans plusieurs secteurs, tout en améliorant la compétitivité de ses exportations sur le marché international.

Il a rappelé que l'agriculture en Éthiopie a longtemps dépendu des précipitations, une vulnérabilité majeure pour la souveraineté alimentaire.

Cette situation a été aggravée par les effets du changement climatique et la dégradation de l'environnement, rendant certaines communautés plus dépendantes de l'aide extérieure.

Toutefois, il a précisé que les politiques mises en oeuvre récemment, combinées au programme de filet de sécurité, ont permis à de nombreux agriculteurs de passer d'une agriculture de subsistance à des activités plus productives, contribuant ainsi à une hausse globale de la productivité.

Selon lui, ces progrès renforcent directement la capacité du pays à garantir sa souveraineté alimentaire.

De son côté, le directeur général de Agence de presse éthiopienne, Seife Derbe, a affirmé que les médias jouent un rôle actif dans la promotion d'initiatives essentielles au développement démocratique et au progrès national.

Il a ajouté que l'agence travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture pour soutenir les efforts visant à assurer la sécurité alimentaire.

Enfin, il a souligné que Éthiopie est en voie d'atteindre une avancée majeure susceptible de restaurer la dignité nationale, en réduisant la pauvreté et en garantissant la souveraineté alimentaire de sa population.

Lire l'article original sur ENA.

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