Madagascar: Mise en oeuvre de la PGE - Les jeunes mis à contribution

La PGE présentée hier à Tsimbazaza par le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison met l'accent sur la jeunesse. Elle repose sur la bonne gouvernance, l'économie, les infrastructures et le social.

En comparaison avec la première Politique générale de l'État (PGE), mise en oeuvre par l'ancien gouvernement dirigé par Herintsalama Rajaonarivelo dans le cadre de la Refondation, celle présentée hier devant les députés de la Chambre basse par le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison se distingue par des orientations renouvelées, notamment en faveur de la jeunesse. Présentée au palais de Tsimbazaza, cette nouvelle PGE stratégie 10-52 s'articule autour de plusieurs axes majeurs : la bonne gouvernance, la relance économique, le développement des infrastructures et le renforcement du secteur social.

Mais au-delà de ces priorités classiques, c'est l'implication des jeunes dans la gestion des affaires publiques qui marque une évolution notable. Dans un contexte marqué par la remobilisation des jeunes issus de la génération Z, le gouvernement affiche une volonté claire de les intégrer davantage dans les processus décisionnels. Le locataire de Mahazoarivo, a annoncé la mise en place d'une plateforme dédiée aux jeunes au sein de chaque ministère.

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« Ils pourront contrôler les actions du gouvernement dès la phase de conception des différents projets », a-t-il déclaré, soulignant ainsi une approche participative inédite. Cette orientation sera concrétisée dès la fin du mois d'avril, avec la réception, au palais de Mahazoarivo, d'associations de jeunes provenant de différentes régions du pays.

Signal fort

Pour rappel, son prédécesseur, Herintsalama Rajaonarivelo, avait présenté en novembre 2025 une PGE axée sur une réponse directe aux crises sociales, économiques et politiques. Celle-ci visait notamment à soutenir les entreprises, stabiliser les prix, favoriser l'emploi des jeunes et des femmes, relancer le tourisme et encadrer l'exploitation des ressources naturelles. Cependant, ce programme n'avait pas pleinement convaincu. Plusieurs associations de jeunes, y compris celles issues de la génération Z, avaient vivement critiqué ces mesures, contribuant au changement de gouvernement intervenu récemment.

À travers cette nouvelle PGE, le gouvernement de Mamitiana Rajaonarison semble vouloir corriger les limites du précédent programme en misant sur une gouvernance plus inclusive. L'ouverture affichée envers les jeunes apparaît ainsi comme un signal politique fort.

Reste à savoir si cette ambition se traduira par des actions concrètes et durables sur le terrain. Outre cette ouverture envers la jeunesse, la PGE de Mamitiana Rajaonarison met également l'accent sur la lutte contre la corruption et les crimes organisés, le renforcement de la transparence, le soutien à la production locale et à l'investissement, l'amélioration des infrastructures publiques... Ces axes traduisent une volonté de répondre aux défis économiques et sociaux actuels, tout en consolidant les bases institutionnelles de l'État.

Plusieurs membres du gouvernement ont également assisté à cette cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire du Parlement, laquelle se poursuivra jusqu'au 21 avril prochain. Pour la journée d'hier et jusqu'à jeudi, l'ordre du jour prévoit des travaux en commission relatifs à l'enregistrement des naissances, dans le cadre du processus d'enrôlement biométrique.