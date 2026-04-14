Madagascar: Course de cöte terre Jovena/1ère manche - Juan Rakotojohary assure d'entrée

La première manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte, organisée par le club Asacm, s'est tenue ce week-end à Volomborona, à Imerinkasinina.

Première victoire d'entrée. Le jeune pilote du club FMMSAM, quadruple champion de Madagascar, Juan Rakotojohary, alias Tovonen Jr, au volant d'une Clio Motul, remporte la première manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte Jovena sur revêtement terre. Cette manche inaugurale, organisée par le club Asacm, s'est déroulée à Volomborona, à Imerinkasinina. Juan a réalisé deux scratches : 2:10.00 lors de la deuxième manche du samedi, puis 2:09.90 le dimanche lors de sa troisième montée, sur une piste longue de 1,9 km reliant le village de Volomborona à Ambohimahatsinjo. Tovonen Jr s'impose également dans la classe M11.

« C'était un début de saison plutôt satisfaisant. J'ai encore rencontré un problème mécanique lors de l'essai chronométré et je n'ai pas pu aller à fond lors de la première manche. J'ai simplement essayé de valider mon temps, puis j'ai tenté de l'améliorer lors des deuxième et troisième manches », a confié Juan. Il n'a pu réaliser que le deuxième meilleur temps lors du premier passage (2:14.00), derrière Frédéric Rabekoto.

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Chaque manche comprend désormais une partie course de côte et une autre en slalom. « J'ai pris confiance au fil des passages, mais j'ai rencontré des difficultés dans la partie slalom et je n'ai pas pu optimiser mon tour. C'était frustrant de commettre des erreurs, heureusement que j'ai pu assurer ma victoire », a souligné le champion.

Meilleur temps

Le pilote de l'Asacm, Fred Rabekoto, sur une Peugeot 306, termine deuxième au classement général et dans la classe M11. Il a signé le meilleur chrono au premier passage (2:12.70) et le deuxième meilleur temps à la troisième montée (2:11.70). Kenny Rakotonoel, alias Be Mouvement, de l'Asacm, sur une Citroën C2, complète le podium et remporte la classe M10. Son meilleur temps a été de 2:16.00, réalisé au troisième passage.

Tovohery Rakotojohary, alias Tovonen, du FMMSAM, sur Clio, finit au pied du podium et troisième de la classe M11, avec un chrono de 2:17.10 réalisé lors des première et troisième montées. Eric Bègue, du club TAC'S, sur Peugeot 106 Kit Car, occupe la cinquième place au général et termine deuxième en M10 (2:17.90).

Le jeune Aro Nomena Andriambololona, du MSA, au volant d'une Peugeot 309, se classe sixième et quatrième en M11 (2:18.20). Le pilote de rallye Daniel Rabetafika, du club Asa Tanà, sur une C2, termine septième au général et troisième en M10, pour sa première participation au championnat des slaloms et courses de côte (2:18.20). Patrick Andrianaivoharison, dit Rapa, du MSA, s'impose en cross-car. Yves Mathys Rabarijoely, de l'ACCT, s'est quant à lui hissé sur la plus haute marche du podium en SSV (2:12.00), soit le troisième meilleur temps de cette manche.

Cinq courses figurent au calendrier de la saison. La deuxième manche, organisée par le MSA, aura lieu les 6 et 7 juin.