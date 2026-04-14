Madagascar: Concert Gazo et La Fouine - Une organisation défaillante pointée du doigt

14 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Malgré une mobilisation massive de jeunes, le concert de Gazo et La Fouine a suscité de nombreuses plaintes liées à l'organisation.

Très attendu, le concert de Gazo et La Fouine, organisé par Nas Prod, a rassemblé une foule considérable, composée en grande majorité de jeunes issus de la génération 2000. L'événement a démarré avec une animation assurée par DJ Natoo, suivie par les artistes du tremplin, dont Basta Lion, avant les prestations de Zakai, La Fouine et enfin Gazo.

Si l'ambiance musicale a tenu ses promesses sur scène, l'organisation, elle, a rapidement été pointée du doigt par plusieurs spectateurs. De nombreux fans ont dénoncé des conditions peu satisfaisantes, notamment une mauvaise visibilité dans certaines zones où le public ne pouvait même pas accéder aux écrans, se retrouvant face aux portails sans réelle vue sur la scène.

Les horaires ont également suscité des incompréhensions. Selon certains témoignages, les artistes principaux ne seraient arrivés qu'aux alentours de 22 heures, alors que le public patientait depuis longtemps. Cette attente prolongée aurait même affecté le déroulement de l'animation, DJ Natoo ayant dû occuper la scène plus longtemps que prévu.

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Situation inconfortable

Mais ce sont surtout les conditions de sortie qui ont provoqué la colère. Plusieurs spectateurs affirment avoir été empêchés de quitter les lieux après les prestations de Zakai et La Fouine, les portails ayant été fermés temporairement. Une situation décrite comme inconfortable, certains évoquant même l'impossibilité de se déplacer librement ou d'accéder aux sanitaires, sans explication claire de la part des responsables. Cette décision aurait été liée à l'arrivée de Gazo, attendue environ trente minutes plus tard.

Par ailleurs, des irrégularités ont été signalées dans la gestion des accès, notamment dans la Fan Zone, où des personnes extérieures auraient été autorisées à entrer sans billet, parfois dans un état d'ébriété avancé, perturbant ainsi l'expérience des spectateurs ayant payé leur place.

Malgré une programmation attractive et une forte mobilisation du public, cet événement met en lumière l'importance d'une organisation rigoureuse pour encadrer ce type de rassemblement. Pour de nombreux fans, l'expérience reste mitigée, certains allant jusqu'à exprimer leur refus de participer à de futurs événements organisés dans les mêmes conditions.

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