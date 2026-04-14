Madagascar: La réhabilitation des routes en priorité

La réhabilitation des routes est une priorité de l'État, évoquée hier par le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison lors de la présentation du Programme de mise en oeuvre (PMO) de la Politique générale de l'État (PGE).

La réhabilitation des routes figure parmi les priorités évoquées par le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison lors de la présentation du Programme de mise en oeuvre (PMO) de la Politique générale de l'État (PGE), qui durant cette période transitoire est rebaptisée Politique générale de la Refondation (PER), hier à Tsimbazaza. Elle est considérée comme un levier essentiel pour améliorer la mise en oeuvre des autres politiques publiques et faciliter la vie quotidienne de la population.

Lors d'un récent déplacement à Fianarantsoa, le locataire de Mahazoarivo a constaté les difficultés de circulation sur la RN7, où les conditions de route rendent les trajets particulièrement éprouvants. « De telles interventions doivent être réalisées en urgence, car elles conditionnent la réussite de nombreuses autres politiques », souligne-t-il. Selon lui, l'amélioration des infrastructures routières contribuerait également à réduire le mécontentement de la population, confrontée à diverses difficultés au quotidien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La réhabilitation des routes apparaît ainsi comme un besoin fondamental, à la fois pour désenclaver les zones concernées et pour répondre aux attentes des usagers.

Suivi renforcé

Michaël Lahiniriko, un usager régulier de la route nationale 7, témoigne des difficultés rencontrées au quotidien. « Le trajet est très difficile, surtout pendant les périodes de pluie. Il faut beaucoup de temps pour arriver à destination et les véhicules s'usent rapidement. Nous espérons vraiment que les travaux avancent rapidement », confie-t-il.

Actuellement, de nombreux chantiers sont en cours en matière de réhabilitation des routes dans plusieurs axes du pays, notamment au niveau de la route nationale n°2, de la RN7, de la RN6, ainsi que de plusieurs autres routes dans différentes localités du pays. Mais pour assurer le bon déroulement des travaux, le suivi des travaux sur les routes nationales sera renforcé, selon le ministre des Travaux publics, Sambilason Richard Rafefimanana, lors de sa rencontre avec les directeurs régionaux des Travaux publics à travers tout le pays, la semaine dernière.

« Le programme Convention (CP) sera réactivé. Il s'agit d'un mécanisme important permettant l'entretien des routes grâce au financement du Fonds routier », indique un communiqué du ministère des Travaux publics publié la semaine dernière. Les autorités entendent ainsi accélérer l'entretien et la réhabilitation du réseau routier afin de répondre aux attentes des usagers et soutenir le développement du pays.