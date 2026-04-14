Madagascar: Carburant - Les tensions sur l'approvisionnement s'atténuent

Après une période de perturbations, l'approvisionnement en essence s'améliore à Antananarivo.

« Nous n'avons plus de grandes difficultés à en trouver. Il reste encore quelques stations-service en rupture, mais elles sont de moins en moins nombreuses. De plus, les files d'attente ont nettement diminué », observe Justin, chauffeur de taxi, hier. Des conducteurs de moto constatent également cette accalmie depuis la veille.

Selon une source, l'arrivée du navire transportant des cargaisons de carburant a permis d'assouplir les mesures de restriction. « Davantage de carburant est désormais mis à disposition à partir des stocks », précise-t-elle, ajoutant que les réserves actuelles de sans-plomb devraient couvrir les besoins jusqu'à l'acheminement complet du carburant vers les stations-service de la capitale. Le navire qui le transporte est arrivé hier à Toamasina.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Une fois les formalités techniques achevées, les produits seront acheminés et distribués pour la consommation. Le retour à la normale de l'approvisionnement est attendu dans les prochains jours », indique l'Office malgache des hydrocarbures. Les procédures seraient accélérées afin de faciliter la distribution du carburant vers les stations-service. « Le carburant devrait être disponible dans les stations-service dès mercredi après-midi», confie une source.

Le navire transporte un volume total de 76 264 m³ de carburant, dont 17 913 m³ d'essence sans plomb (SP95), 2 635 m³ de pétrole lampant et 55 716 m³ de gazole, selon le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. « Cette quantité devrait suffire à couvrir la consommation. D'ailleurs, une autre livraison est prévue dans trois semaines. Il est une nouvelle fois rappelé qu'aucune spéculation ne doit avoir lieu», ajoute notre source.