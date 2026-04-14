Madagascar: Revendications de la Gen Z - «Un acte de déstabilisation» selon Siteny Randrianasoloniaiko

De la déstabilisation. C'est ainsi que Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Assemblée nationale, considère les revendications de la Gen Z. Dans son discours d'ouverture de la session extraordinaire de l'institution de Tsimbazaza, hier, l'homme au perchoir déclare ainsi que «nous considérons toute revendication visant à dissoudre les institutions actuellement en place, et légalement établies, comme une tentative de déstabilisation visant à empêcher la tenue de la concertation nationale (...)».

La dissolution de la Chambre basse, de la Haute Cour constitutionnelle (HCC) et de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) figure notamment dans les revendications affirmées par la Gen Z depuis quelques jours. Des exigences qui les ont amenés à reprendre les manifestations via une marche partant de la place d'Ambohijatovo jusqu'à la place du 13-Mai, à Analakely, vendredi et samedi.

Pour le président de l'Assemblée nationale, « seul le peuple malgache est souverain et détient l'intégralité du pouvoir dans le pays. Aucun groupe ne peut se substituer à cette souveraineté populaire pour imposer ses vues ou semer le trouble dans la conduite des affaires publiques». À l'instar des membres du pouvoir exécutif, Siteny Randrianasoloniaiko s'appuie sur la décision de la HCC du 14 octobre pour défendre la légitimité et la légalité du régime.

Le président de l'institution de Tsimbazaza soutient ainsi que tout débat sur la réforme des institutions devrait se faire dans «un cadre légal et démocratique», à savoir la concertation nationale et ensuite les élections. Le fait que tous conçoivent qu'une concertation soit nécessaire pour procéder à la Refondation confirme, toutefois, que le pouvoir actuel s'exerce dans une situation transitoire. Par ailleurs, une des revendications de la Gen Z est la tenue d'une «pré-concertation» afin de définir le système de gouvernance de la Transition et les instances qui mèneront la concertation nationale.

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