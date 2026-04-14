Tunisie: Mondial 2026 - Voici le calendrier des matchs de la Tunisie

La sélection tunisienne de football évoluera dans le groupe F de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, aux côtés des Pays-Bas, du Japon et de la Suède.

Selon le programme officiel, la Tunisie entamera sa campagne mondiale face à la Suède le 15 juin à 03h00 du matin (heure de Tunis). Elle affrontera ensuite le Japon le 21 juin à 05h00, avant de conclure la phase de groupes contre les Pays-Bas le 26 juin à minuit.

Ces rencontres s'annoncent particulièrement relevées pour la sélection nationale, qui devra bien négocier ce premier tour face à des adversaires de haut niveau pour espérer poursuivre son parcours dans la compétition.