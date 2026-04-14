Madagascar: Émancipation - La WMG active l'autonomie des femmes

« Les femmes se lèvent, de l'ombre à la lumière ». Sous ce thème, l'association « Wednesday Morning Group» (WMG), dirigée par Fionna Tsiranana, organise une soirée de gala exceptionnelle demain à l'Hôtel de Ville d'Analakely. Une rencontre avec la presse s'est tenue hier au Campus Yas Andraharo pour lancer l'événement.

Cette soirée de levée de fonds s'inscrit dans la continuité des actions du WMG en faveur de l'autonomisation des femmes. « Les fonds récoltés seront destinés à soutenir des écoles en difficulté ainsi que des formations gratuites en coupe, couture et crochet pour les jeunes filles et les femmes défavorisées », précise Fionna Tsiranana, directrice du WMG. Le défilé de mode mettra à l'honneur sept créateurs malgaches de renommée internationale: Jaomatana, Feel Good, Meva Sanji, Sih Rakout, Eva Lamba, Gaona et Tahra. Une occasion de révéler le pouvoir des femmes à travers ces figures emblématiques de la mode locale.

Au-delà du défilé, l'événement vise à offrir de nouvelles opportunités aux femmes grâce à des formations gratuites, contribuant ainsi à un avenir plus digne et autonome.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis cinq ans, le WMG a déjà mis en place deux centres de formation en coupe et couture à Ambatoroka et Andakana. Un troisième centre est en préparation pour répondre à une demande croissante dans des zones comme Fenoarivo Alakamisy. « Nous voulons donner aux femmes les moyens de devenir indépendantes et de transformer leur vie », explique Fionna Tsiranana. Au-delà de l'aspect artistique du défilé, cette soirée vise avant tout à soutenir concrètement l'autonomisation des femmes.