Madagascar: Aquathlon - Managing, ASSM et Cosfa arrachent quatre victoires chacun

Engouement impressionnant. Cent soixante-quinze engagés, dont cent cinq nageurs et coureurs licenciés et soixante-dix non licenciés, ont répondu présent à l'événement sportif de natation et de course pédestre combinées L'événement a été organisé dimanche à l'Académie nationale des sports à Ampefiloha par l'ancien entraîneur national de natation et responsable technique du Triathlon Madagascar, Armand Ramamonjisoa.

Il s'inscrit dans le cadre de la célébration de ses 40 ans au service du sport et de son 60e anniversaire, célébré hier. Trois clubs phares de la natation malgache, à savoir Managing, l'AS Saint-Michel et la Cosfa, ont remporté chacun quatre victoires.

Managing a brillé chez les minimes 15-16 ans non licenciés filles, chez les benjamines 12-13 ans non licenciées, les pupilles garçons et filles 10-11 ans licenciés. L'ASSM a dominé dans les catégories des minimes 15-16 ans licenciés garçons et filles ainsi que les benjamins et benjamines 12-13 ans licenciés. Cosfa a plutôt cartonné chez les tout-petits, en décrochant trois victoires chez les mini-poussins 6-7 ans, dont une chez les licenciés et deux chez les non licenciés, et chez les poussins 8-9 ans licenciés. Les pompiers ont, de leur côté, réalisé un doublé dans la catégorie des adultes 31-41 ans non licenciés.

L'ancien président de la fédération de natation puis du Triathlon Madagascar, Tiana Pierre Andriambololona, a honoré de sa présence et a remporté le trophée chez les adultes de plus de 42 ans non licenciés. Des courses relais pour les licenciés U15, mixtes et open ont également été au programme et dominées par les participants indépendants. Deux tiers des victoires sur la trentaine d'épreuves au programme ont été ravis par des athlètes sans club. « J'ambitionne de relancer le triathlon avec une équipe dynamique », souligne Armand Ramamonjisoa.

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