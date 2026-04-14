Madagascar: Basketball N1A - La GNBC frappe fort

Le sommet national de basketball N1A, phase 1 - Zone Centre, actuellement disputé à Antsirabe, a livré ses premières tendances après deux journées de compétition intenses. La journée de lundi a servi de pause pour l'ensemble des clubs, offrant l'occasion de dresser un premier bilan.

Au sommet de la hiérarchie chez les hommes, une formation se détache nettement : la GNBC Analamanga. Les Gendarmes réalisent un début de compétition quasi parfait, alliant efficacité offensive et rigueur défensive. Avec deux victoires en autant de sorties, dont une démonstration face à Fandrasa Haute Matsiatra (107-68), la GNBC impressionne par sa maîtrise collective. Meilleure attaque provisoire et meilleure différence de points (+70), le club d'Analamanga envoie un message clair à ses concurrents : il faudra compter sur lui pour la suite de la compétition.

Derrière, la lutte s'annonce serrée. MBC Atsinanana suit le rythme avec également deux succès, confirmant ses ambitions dans ce groupe relevé. En revanche, le premier tournant de ce début de tournoi concerne l'ASCUT Atsinanana. Multiple champion de Madagascar et habitué aux sommets, le club de Toamasina a enregistré sa première défaite dès la deuxième journée face à Cosfa (70-75). Un faux pas qui relance totalement les débats en tête, sans minimiser la solide prestation des militaires.

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Chez les dames, la compétition est tout aussi intéressante. MB2ALL Analamanga et Ankaratra Vakinankaratra mènent actuellement avec deux victoires chacune. Toutefois, les écarts restent serrés, annonçant une suite très disputée. Après seulement deux journées, cette phase 1 de la Zone Centre s'annonce déjà très animée. Entre confirmations attendues et premiers accrochages, le championnat prend un rythme soutenu. La GNBC avance avec assurance, mais la route vers le sacre dans la Zone Centre reste encore longue, et chaque rencontre peut rebattre les cartes.

Classement provisoire (après 2 journées)

Dames