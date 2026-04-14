Tunisie: Sousse - Les épreuves du Bac Sport reportées en raison des intempéries

14 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les conditions météorologiques capricieuses viennent bousculer le calendrier scolaire dans la région de Sousse. Le délégué régional de la Jeunesse et des Sports, Khaled Bekkouche, a annoncé ce mardi 14 avril 2026 le report des épreuves du « Bac Sport » initialement prévues aujourd'hui.

En raison de la persistance des pluies et de la dégradation des conditions climatiques, les examens ont été officiellement décalés au vendredi 24 avril 2026. le délégué régional de la jeunesse et du sport a précisé, dans une déclaration accordée à la radio, que la sécurité et le bon déroulement des épreuves restaient la priorité.

Le responsable a également souligné que le calendrier pourrait faire l'objet de nouveaux ajustements ultérieurs si les perturbations météorologiques venaient à se prolonger dans les jours à venir.

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