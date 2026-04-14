Tunisie: Panne majeure chez Tunisair - Système informatique paralysé et perturbation des vols

Tunisair a annoncé une panne de son système informatique d'enregistrement dans les différents aéroports tunisiens, survenue depuis l'aube de ce mardi 14 avril 2026.

Dans un communiqué, la compagnie a précisé avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de pallier les retards dans le processus d'enregistrement des passagers. Elle a également affirmé que l'ensemble de ses services sont mobilisés pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais et pour limiter ses répercussions sur la ponctualité des vols.