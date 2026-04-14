Tunisie: Panne majeure chez Tunisair - Système informatique paralysé et perturbation des vols

14 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Tunisair a annoncé une panne de son système informatique d'enregistrement dans les différents aéroports tunisiens, survenue depuis l'aube de ce mardi 14 avril 2026.

Dans un communiqué, la compagnie a précisé avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de pallier les retards dans le processus d'enregistrement des passagers. Elle a également affirmé que l'ensemble de ses services sont mobilisés pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais et pour limiter ses répercussions sur la ponctualité des vols.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.