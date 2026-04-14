Madagascar: NX2HL s'impose comme une révélation du rap

Porté par un style puissant et une énergie brute, le jeune artiste malgache NX2HL affirme pleinement son identité sur la scène urbaine.

Une voix nouvelle, libre et sans filtre, s'élève dans le paysage du rap malgache. NX2HL, ne souhaitant pas révéler son nom complet, s'impose aujourd'hui comme l'une des révélations les plus marquantes de sa génération, porté par un univers musical audacieux et profondément ancré dans les réalités contemporaines. Produit par le collectif Illicit Soul, le jeune rappeur s'est fait connaître grâce à son titre Miakatra, qui lui a permis de se faire une place progressivement, notamment par le bouche-à-oreille. Depuis ses débuts au sein du collectif, son ascension repose sur une identité artistique affirmée et une présence scénique de plus en plus remarquée.

Son premier album, récemment dévoilé, témoigne de cette évolution. À travers des morceaux mêlant rap et chant, NX2HL explore plusieurs thématiques, notamment l'amour, la liberté et un certain détachement vis-à-vis du regard des autres, résumé dans un esprit provocateur : « on s'en bat les couilles de tout le monde». Fidèle à lui-même, il y impose une signature musicale singulière, entre textes incisifs et flow énergique. Inspiré sans limite par son environnement, son vécu personnel et les réalités de la jeunesse, il intègre également des touches d'anglais à ses textes en malgache, reflétant une ouverture sur le monde.

Encouragement

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Certains morceaux de l'album ont vu le jour dans des contextes particuliers, notamment durant des périodes de grève, tandis que d'autres sont totalement inédits. Sur scène, l'artiste enchaîne les performances marquantes. En 2025, il participe à l'Illicit Soul Live Session à la Teinturerie, puis au festival d'art urbain d'Antsahavola. Plus récemment, il franchit une étape importante avec son tout premier concert en solo, tenu ce samedi à Antsahavola, confirmant sa capacité à porter un spectacle à lui seul.

Parmi ses titres, YDK se distingue particulièrement. Le morceau aborde la réalité d'un jeune en quête de réussite, souvent incompris, et se présente comme un message d'encouragement destiné à toute une génération en quête de repères. Ambitieux et déterminé, NX2HL ne se fixe aucune limite. Son objectif est clair: faire évoluer sa carrière au-delà des frontières et s'imposer sur la scène internationale. Déjà à l'aise en solo, il affirme être prêt à relever ce défi.