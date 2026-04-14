Madagascar: Théatre - « Fara et Trimobe » séduit un jeune public

14 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

La pièce « Fara et Trimobe » a attiré de nombreux enfants et jeunes autour d'un conte traditionnel revisité et riche en enseignements.

Dès les premières scènes, « Fara et Trimobe» a capté l'attention d'un public majoritairement composé d'enfants et de jeunes, samedi dernier à Ivokolo Analakely. Inspirée du conte de Trimobe, la pièce retrace l'histoire de Fara et de son époux, marquée par une tragédie née du non-respect d'un engagement, conduisant à un drame familial. Au-delà du récit, le spectacle délivre une leçon forte sur les conséquences des actes et l'importance de tenir sa parole, un message particulièrement destiné à sensibiliser les plus jeunes.

La mise en scène s'est distinguée par son ancrage dans un passé ancien, avec des costumes en raphia, des salaka et des accessoires traditionnels fidèlement reproduits. Cette attention portée aux décors constitue une signature de la compagnie Ako, renforcée par l'utilisation d'effets spéciaux et de touches de magie qui ont enrichi la représentation.

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Fondée le 12 juin 2021 par Miora Anjaratianarivony, la compagnie est aujourd'hui dirigée par Ando Harinjaka, en charge de cette représentation. Elle prévoit déjà de célébrer son cinquième anniversaire en juin à travers plusieurs spectacles. Entre tradition, esthétique soignée et portée éducative, « Fara et Trimobe » confirme l'intérêt du jeune public pour un théâtre à la fois captivant et formateur.

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