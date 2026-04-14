Madagascar: Ouvrage - Dominique Ranaivoson magnifie la poésie malgache en français

Une anthologie revisitée met en lumière plus d'un siècle de poésie malgache d'expression française et devient accessible au public local.

Une nouvelle édition de La poésie de Madagascar en langue française, dirigée par Dominique Ranaivoson, a été présentée hier à Palladios Ankorondrano. Cette réédition enrichie constitue une étape dans la mise à disposition, à Madagascar, d'un ouvrage de référence consacré à la création poétique nationale.

Portée par le Fonds Yavarhoussen, cette anthologie propose une vision d'ensemble de la poésie malgache de langue française, couvrant près de 140 années d'écriture. Plus de trente poètes y sont réunis, de Marie-Francis Robinari à Élie Ramanankavana, en passant par Joseph Rabearivelo, Dox, Esther Nirina ou encore Latimer Rangers.

Initialement publiée en 2005 en France, aux éditions Seghers, cette oeuvre avait permis à un public francophone de découvrir la diversité de la poésie malgache, avec un tirage de 2 000 exemplaires diffusés dans près de 700 librairies. Grâce à une collaboration avec les Éditions Teny, le livre est désormais disponible à Madagascar, facilitant son accès aux lecteurs locaux.

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Cette nouvelle édition repose sur un travail approfondi de sélection et d'enrichissement. La constitution du corpus a nécessité des recherches méthodologiques, notamment pour identifier les ayants droit ou les descendants des auteurs. Plusieurs critères ont guidé le choix des textes : la représentation des générations, la diversité des styles, la pluralité des régions, ainsi que la présence d'auteurs aujourd'hui peu accessibles. L'ouvrage intègre également des poèmes supplémentaires, notamment issus du collectif Team Ranger.

Pensée comme un outil accessible, l'anthologie propose des notices introductives pour chaque auteur, afin de situer les poètes dans leur contexte et de faciliter la lecture. Elle peut également constituer un support pour un usage pédagogique. Au-delà de son intérêt littéraire, cette publication participe à la transmission d'un patrimoine culturel. En facilitant l'accès à ces textes, le projet contribue à une meilleure diffusion de la poésie malgache d'expression française.

Un tirage de 1 000 exemplaires est prévu à Madagascar, dont 500 disponibles dès le lancement. Plusieurs rendez-vous littéraires accompagneront la parution : une tournée nationale du 18 avril au 16 mai, avec des étapes à Antsirabe, à la Bibliothèque nationale d'Antananarivo pour le lancement officiel le 23 avril, à Hakanto Contemporary le 29 avril, ainsi qu'à l'Alliance française de Toamasina et à Antsiranana. Des séances de dédicaces en librairie à Antananarivo sont également prévues.