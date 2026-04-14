Madagascar: Ambohitsorohitra - La Maison des ARTs et de la Culture reste à achever

Toujours inachevé, le chantier d'Ambohitsorohitra nécessite un financement conséquent que le ministère tente actuellement de mobiliser.

Silencieuse et inachevée, la Maison des Arts et de la Culture d'Ambohitsorohitra incarne aujourd'hui un projet culturel ambitieux resté en suspens. Alors que sa construction n'est achevée qu'à 47 %, le ministère de la Communication et de la Culture estime désormais à 6 milliards d'ariary le budget nécessaire pour finaliser entièrement le bâtiment.

Lancé durant le mandat du président Andry Rajoelina, le projet avait suscité de grands espoirs pour le développement culturel du pays. Cependant, malgré des fonds déjà engagés à l'époque de l'ancienne ministre Lalatiana Rakotondrazafy, le chantier reste bloqué au stade du gros oeuvre. Une situation qui laisse le bâtiment inachevé, sans avancée notable depuis plusieurs années.

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Selon les explications, les ressources initiales ont déjà été consommées, sans permettre l'aboutissement du projet. De plus, les acteurs ayant participé aux premières phases de construction ne sont aujourd'hui plus identifiables, ce qui complique davantage la relance des travaux. Face à cette impasse, le ministère est actuellement en quête de partenaires financiers pour mobiliser les fonds nécessaires. Des démarches ont déjà été entreprises, avec l'envoi de documents à différents partenaires potentiels dans l'espoir de relancer ce chantier stratégique.

Destinée à abriter notamment l'Agence nationale de la culture (ANAC), la Maison des Arts et de la Culture devait également accueillir des activités de formation artistique, incluant l'enseignement de la musique. Sa finalisation représente ainsi un enjeu majeur pour la structuration et la promotion du secteur culturel à Madagascar. Aujourd'hui, l'avenir de cette infrastructure repose sur la capacité du ministère à sécuriser les financements nécessaires. En attendant, le bâtiment reste à l'arrêt, symbole d'un projet prometteur en quête de relance.