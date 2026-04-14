Afrique: Polémique au Parlement tunisien après des déclarations jugées offensantes envers les femmes

La Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH) a exprimé son indignation à la suite de déclarations tenues par un député lors d'une séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, les jugeant contraires aux principes des droits humains.

Dans un communiqué publié récemment, l'organisation estime que ces propos comportent un caractère discriminatoire et portent atteinte à la dignité des femmes. Elle déplore également des allusions jugées inappropriées à l'égard des victimes de violences sexuelles.

Selon la LTDH, ces déclarations sont susceptibles d'alimenter les discours de haine et de discrimination, en particulier envers les migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Elle souligne que de tels propos vont à l'encontre des principes universels des droits de l'homme ainsi que des engagements juridiques de la Tunisie.

L'organisation rappelle en outre que le contenu des déclarations incriminées est en contradiction avec la législation nationale relative à la lutte contre la discrimination raciale et à la prévention de la violence à l'égard des femmes.

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La Ligue appelle le député concerné, Tarek Mehdi, à fournir des explications et à présenter des excuses publiques. Elle exhorte également l'Assemblée des représentants du peuple à prendre les mesures appropriées dans le respect de la loi et de son règlement intérieur.

Dans ce contexte, la LTDH réaffirme sa solidarité avec les victimes de violences fondées sur le genre et appelle à renforcer le respect de la dignité humaine ainsi qu'à rejeter toutes les formes de discrimination.

Elle conclut en insistant sur la nécessité de veiller à l'application des lois en vigueur et au respect des principes des droits de l'homme au sein de l'ensemble des institutions.