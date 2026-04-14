Tunisie: Intempéries au pays - Jusqu'à 82 mm de pluie enregistrés à Zaghouan

14 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Tunisie continue de subir des perturbations météorologiques marquées depuis hier, caractérisées par des pluies parfois soutenues et des conditions instables qui devraient se poursuivre jusqu'à vendredi, selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie.

Dans ce contexte, la même source a indiqué que les plus fortes quantités de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures, entre le 13 et le 14 avril 2026, ont atteint 82 millimètres à Zaghouan, illustrant l'intensité des précipitations observées dans certaines régions du pays.

Ces épisodes pluvieux s'inscrivent dans une situation météorologique agitée, marquée par des orages, des rafales de vent soutenues et des précipitations localement abondantes, notamment sur le nord et le centre.

L'Institut appelle à la vigilance face à la poursuite de ces conditions, qui pourraient engendrer des accumulations d'eau importantes et des perturbations locales, en particulier dans les zones les plus exposées.

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