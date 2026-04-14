Tunisie: Ksar Hellal - Démantèlement d'un réseau criminel actif dans les vols et agressions

Les unités de la région de la sûreté nationale de Ksar Hellal (gouvernorat de Monastir) ont réussi à démanteler un réseau criminel impliqué dans des vols et des agressions visant des personnes ainsi que des biens privés, a indiqué une source sécuritaire.

L'opération, menée par la brigade de la police judiciaire, a permis la saisie de 20 450 dinars, de 12 comprimés de stupéfiants, ainsi que de vêtements et d'équipements utilisés pour commettre les vols, selon la même source.

Le ministère public a ordonné la mise en garde à vue de deux suspects dans le cadre de l'enquête, tandis qu'un troisième individu a été inscrit sur la liste des personnes recherchées.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le démantèlement de ce réseau est le fruit d'un travail de renseignement et d'investigations de terrain ayant permis d'établir l'implication de ses membres dans une série d'opérations de vol.