Tunisie: Affaire 'Instalingo' - 10 ans de prison pour plusieurs accusés, dont Soumaya Ghannouchi

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a prononcé, lundi, des peines de 10 ans de prison à l'encontre de Yahya Kahlili, propriétaire de la société Instalingo, de Soumaya Ghannouchi, fille du président du mouvement Ennahdha, ainsi que d'Adel Daddaa et d'autres accusés, assorties d'amendes financières.

Rappelons que la chambre d'accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière près la cour d'appel de Tunis avait décidé, fin novembre dernier, de renvoyer 15 prévenus devant la chambre criminelle pour corruption financière afin d'être jugés dans le cadre de l'affaire « Instalingo ». Les chefs d'accusation portent notamment sur « la constitution d'une entente en vue de blanchiment d'argent en exploitant les facilités offertes par l'activité professionnelle et sociale ».

Un mandat de dépôt avait également été émis à l'encontre du propriétaire de la société, Yahya Kahlili.

La liste des accusés comprend Soumaya Ghannouchi, les frères Kahlili, Adel Daadaa, certains de leurs proches ainsi que d'autres personnes, dont la majorité est en fuite.