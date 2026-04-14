Dans le cadre de la célébration en différé du 8 mars 2026, l'association Lawako des tisseuses et transformatrices du textile burkinabè a organisé une activité du savoir-faire local féminin et de promotion du pagne tissé traditionnel, samedi 11 avril 2026, à Karpala, à Ouagadougou.

L'association Lawako des tisseuses et transformatrices du textile burkinabè se souvient de l'hommage à rendre à la femme, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque 8 -Mars. Elle a organisé une activité du savoir-faire local féminin et de promotion du pagne tissé traditionnel, samedi 11 avril 2026, au centre Lawako pour la transformation et la valorisation du textile, à Ouagadougou. Des femmes tisseuses et transformatrices du centre, des femmes du quartier, des partenaires, en l'occurrence Oryx Energies Burkina et des invités de marque ont honoré de leur présence la cérémonie.

Selon la présidente du centre Lawako, Ivette Ky, par ailleurs, présidente de l'Association Lawako des tisseuses et transformatrices du textile burkinabè, cette commémoration du 8 mars 2026, en différé, revêt un sens profond. « Nous avons pu former 25 femmes au tissage et à la teinture que nous avons voulu honorer à travers cette cérémonie.

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Nous voulons profiter donner un message aux autres femmes de s'engager dans le tissage pour leur autonomisation, afin d'aider leurs familles », a-t-elle déclaré. Les bénéficiaires de la formation qui sont des femmes très vulnérables ou déplacées internes vont également avoir droit à un stage de perfectionnement de deux mois, afin de renforcer davantage leurs capacités, a poursuivi Mme Ky.

L'occasion pour les femmes d'être rémunérées

« Après cela, celles qui seront assidues et vont bien maîtriser le tissage auront l'occasion de travailler dans ce centre, tout en bénéficiant d'une rémunération. Les femmes qui vont décider d'aller s'implanter chez elles, vont être accompagnées, notamment par Oryx Energies, l'un de nos partenaires », a indiqué la promotrice du centre Lawako. La marraine de la cérémonie et du centre, Germaine Compaoré, a remercié la promotrice du centre Lawako pour cette belle initiative. « C'est certainement notre accompagnement depuis le début jusqu'à maintenant qui me donne cette belle opportunité d'être la marraine de cette cérémonie.

Cela me permet d'apporter ma touche pour toujours contribuer un tant soit peu à l'avancée des activités », s'est-elle réjouie. Germaine Compaoré a ajouté que, le fait de magnifier la Journée internationale des droits de la femme, en différé, apporte une réponse à l'appel des autorités de faire en sorte que le tissage soit un gage de l'autonomisation des femmes qui s'engagent dans ce secteur d'activité. « A travers leur autonomisation, les femmes participent aux charges du ménage et la construction de la Nation. C'est pourquoi, il faut mettre l'accent sur les panels et d'autres canaux de sensibilisation », a estimé la marraine de la cérémonie.

Quant à la représentante de Oryx Energies, Catherine Drabo, elle a relevé que le soutien du partenaire s'inscrit dans le cadre de ses initiatives sociales en faveur des populations locales. « Aujourd'hui, nous avons le devoir d'accompagner les femmes dans leur épanouissement et leur autonomisation », a-t-elle souligné.

Séance tenante, des échanges ont eu lieu avec les femmes sur leur autonomisation par le biais d'apprentissage des métiers. Celles-ci ont révélé que le tissage leur permet de venir en aide à leurs familles et de prendre en charge précisément la scolarité de leurs enfants. Elles ont été sensibilisées à lutter pour leur autonomisation financière. Les tisseuses les plus fidèles du centre, créé en 2023, ont reçu des attestations et des gadgets.