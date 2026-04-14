Afrique: Afreximbank et Saint-Kitts-et-Nevis signent un accord pour accueillir l'ACTIF2026

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et le gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis ont signé un accord officialisant l’organisation de la cinquième édition du Forum sur le commerce et l’investissement Afrique–Caraïbes (ACTIF2026). L’événement se tiendra du 29 au 31 juillet 2026 à Basseterre, au St. Kitts Marriott Beach Resort, Casino & Spa.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations économiques entre l’Afrique et la région caribéenne. Les deux parties affichent ainsi leur volonté commune de consolider les partenariats, stimuler les échanges commerciaux et encourager les investissements entre les deux espaces.

Dans une déclaration à l’occasion de la signature, le président d’Afreximbank, Dr George Elombi, a souligné que cette nouvelle édition du forum permettra de réunir des acteurs des deux régions afin d’identifier des projets prioritaires et de promouvoir leur mise en œuvre. Selon lui, l’objectif est de contribuer à une plus grande autonomie économique et à un développement partagé.

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De son côté, le Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, Dr Terrance M. Drew, a mis en avant le rôle que pourrait jouer son pays comme plateforme d’investissement et de coopération. Il a estimé que la tenue de l’ACTIF2026 devrait favoriser la création d’opportunités économiques pour les entreprises et les populations, tout en renforçant les liens entre l’Afrique et la Caraïbe.

Le forum prévoit notamment des panels sur le commerce régional, des rencontres d’affaires et des sessions de réseautage. Il réunira des représentants gouvernementaux, des investisseurs, des institutions financières, des chefs d’entreprise et des membres de la diaspora.

Organisé par Afreximbank, l’ACTIF s’est progressivement imposé comme un cadre d’échanges dédié à la mobilisation de financements et à la promotion de projets communs entre les deux régions. L’édition précédente, ACTIF2025, a permis la conclusion de plusieurs accords dans les Caraïbes, pour un montant total de plus de 290 millions de dollars américains.

Par ailleurs, Afreximbank indique avoir renforcé sa présence dans la région caribéenne au cours des dernières années, notamment à travers l’ouverture d’un bureau à la Barbade. Depuis, plus de 700 millions de dollars de financements ont été approuvés pour soutenir divers secteurs, dont l’adaptation climatique, le tourisme, les infrastructures sportives, les PME et l’énergie.

ACTIF2026 devrait ainsi servir de plateforme de concertation pour définir de nouvelles orientations en matière de coopération économique entre l’Afrique et les Caraïbes, dans un contexte international marqué par des incertitudes.