Burkina Faso: Forum régional de l'investissement - Le Nazinon présente ses opportunités

La première édition du Forum régional de l'investissement du Nazinon (FINA) s'est tenue, les 10 et 11 avril 2026, à Manga.

Plus de 300 acteurs économiques se sont imprégnés des opportunités d'affaires dans le Nazinon, lors de la première édition du Forum régional de l'investissement, tenue, les 10 et 11 avril 2026, à Manga. Organisée par la Confédération générale des entreprises du Faso, à travers son bureau régional du Nazinon, cette rencontre, a permis, deux jours durant, de présenter les opportunités d'investissement qu'offre la région.

Les différents thèmes développés au cours du panel ont mis en lumière les opportunités minières et touristiques du Nazinon, la question de la production, de la transformation agroalimentaire et pastorale dans la région ainsi que l'industrialisation.

Tout en saluant l'initiative du forum, la gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, a précisé que cette tribune va permettre aux opérateurs économiques de partager leurs expériences et de nouer des partenariats solides. Elle a aussi rappelé que la promotion de l'indépendance économique à travers le développement d'infrastructures économiques locales et la valorisation des ressources nationales est le cheval de bataille du gouvernement.

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Malgré son potentiel inestimable au plan agrosylvopastoral, minier, touristique, commercial, démographique et une situation sécuritaire calme, la région du Nazinon, selon sa première responsable, demeure confrontée à la faiblesse des investissements dans tous les domaines socio-économiques.

C'est pourquoi, elle a salué la tenue du présent forum qui s'est tenu autour de la problématique de l'investissement dans la région. Pour le président du patronat régional du Nazinon, Joseph Roamba, l'économie a toujours constitué le socle pour le développement d'une nation. Pour lui, le monde moderne mesure aujourd'hui sa fierté, sa grandeur, sa puissance, son indépendance et sa souveraineté par la force de l'économie. « Les nations les plus fortes sont celles à grandes industries.

Les peuples les plus riches et les plus développés sont ceux les plus entrepreneurs », s'est-il convaincu. M. Roamba a indiqué que sa région regorge de vaillants filles et fils à potentialités énormes en matière de développement. Alors, il les a invités à se tenir débout pour accompagner le développement et le processus révolutionnaire en cours au pays des Hommes intègres.

Le président du patronat régional du Nazinon a soutenu qu'en organisant ce forum sur le thème : « L'investissement dans la région, un levier de résilience et de développement économique du Nazinon », le but est de mobiliser les forces vives de la région autour de la question de développement personnel et collectif. Selon lui, le thème vise également à appeler les entrepreneurs à s'unir pour défendre leurs intérêts et à mutualiser leurs efforts pour évoluer en consortium.