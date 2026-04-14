Afrique de l'Ouest: TrustAfrica lance le West AfricaDemocracyFund - Un appel à projets pour revitaliser la démocratie régionale

Le lundi 13 avril 2026, TrustAfrica a officiellement lancé, à travers un webinaire, le premier cycle de candidatures du West Africa Democracy Fund (WADF). Une initiative qui s’inscrit dans un contexte régional marqué par des tensions politiques croissantes et une remise en question des modèles démocratiques en Afrique de l’Ouest.

Présidée par le directeur du programme, Briggs Bomba, la session a d’emblée posé un diagnostic sans équivoque : la démocratie ouest-africaine traverse une phase critique, nécessitant des réponses concrètes, portées par des acteurs engagés sur le terrain.

Un fonds conçu comme réponse à une crise démocratique

Dans un environnement marqué par la multiplication des transitions militaires, notamment au Burkina Faso et au Mali, ainsi que par une défiance accrue des citoyens vis-à-vis des institutions, le WADF ambitionne de soutenir des initiatives capables de retisser le lien entre gouvernants et gouvernés.

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Soutenu par des partenaires internationaux de premier plan, dont la Ford Foundation et la Carnegie Corporation of New York, le fonds cible sept pays prioritaires : le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo, en plus du Burkina Faso et du Mali.

Quatre axes d’intervention pour des solutions concrètes

Le WADF s’articule autour de quatre priorités majeures :

le renforcement du dialogue entre acteurs publics, société civile et citoyens,

le plaidoyer pour des réformes institutionnelles auprès de la CEDEAO et de l’Union africaine,

l’appui aux institutions publiques stratégiques (justice, élections, médias),

et le financement d’initiatives innovantes, y compris locales, ne relevant pas des catégories précédentes.

Au cœur de cette approche : l’innovation. Les responsables du fonds ont insisté sur la nécessité de proposer des solutions nouvelles, adaptées aux réalités locales et capables de produire un impact tangible sur la gouvernance.

Une attention particulière aux projets régionaux

Au-delà de la pertinence des projets, TrustAfrica encourage fortement les initiatives portées en consortium, notamment celles impliquant deux ou trois pays de l’espace ouest-africain. Cette dimension transfrontalière est perçue comme un levier stratégique pour amplifier l’impact et favoriser une mise à l’échelle à l’échelle continentale.

Les organisations émergentes ne sont pas exclues pour autant. Le fonds se veut inclusif : la taille ou l’ancienneté d’une structure ne constitue pas un critère discriminant, dès lors que sa capacité opérationnelle est démontrée. Une expérience préalable dans la gestion de projets d’envergure reste toutefois un atout.

Modalités et échéances

Les candidatures sont ouvertes en français et en anglais, reflétant la volonté d’inclusion du fonds à l’échelle régionale. Trois niveaux de financement sont proposés :

petites subventions à partir de 50 000 dollars,

subventions intermédiaires jusqu’à 250 000 dollars,

grandes subventions pouvant atteindre 500 000 dollars.

Les projets devront s’inscrire dans une durée de 12 à 24 mois, avec une prise en charge des coûts de personnel par le fonds.

Les organisations intéressées peuvent obtenir davantage d’informations à l’adresse suivante : wadf@trustafrica.com. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 avril 2026.