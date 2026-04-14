Cote d'Ivoire: BEPC 2026 - Top départ pour les épreuves physiques et sportives

14 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Les candidats à l'examen du Brevet d'études du premier cycle (Bepc), session 2026, ont entamé la première phase de cet examen à grand tirage.

En lice depuis le lundi 13 avril 2026, ils achèveront la période des épreuves physiques et sportives le vendredi 24 avril 2026.

Passée cette période, ils aborderont la seconde étape, à savoir les épreuves orales, prévues du mercredi 20 au samedi 23 mai 2026. Enfin, viendra l'étape des compositions écrites, prévues du mardi 26 au vendredi 29 mai 2026.

Tous les candidats à cet examen connaîtront leurs résultats le mardi 16 juin 2026 à 14h.

Il convient de noter que ces différentes étapes sont importantes : elles constituent, ensemble, le processus d'évaluation des candidats au Bepc.

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