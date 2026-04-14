Cote d'Ivoire: Man/Armes artisanales - Un atelier clandestin de fabrication démantelé

Un important coup de filet a été réalisé récemment à Gotonguiné, localité située dans la sous-préfecture de Sangouiné (Man). Les éléments de la gendarmerie nationale ont démantelé un atelier clandestin de fabrication et de stockage d'armes artisanales. Cette opération a permis de mettre au jour, le week-end dernier, un réseau présumé d'activités illicites et d'ouvrir une enquête.

L'intervention des forces de sécurité fait suite à une alerte signalant les agissements suspects d'un individu spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'armes artisanales. Prenant l'information au sérieux, la gendarmerie a rapidement mis en place un dispositif de vérification discret afin de confirmer les faits sur le terrain.

Selon le capitaine Akpa Kotou Vladimir, les investigations ont été facilitées par un réseau de capteurs civils mobilisés pour l'occasion. Ces derniers ont approché le suspect en se faisant passer pour de potentiels acheteurs d'armes, une stratégie qui a permis d'établir un premier contact et de recueillir des éléments probants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'individu mis en cause a été identifié sous les initiales K.E. Il a accepté de conclure la transaction proposée, confirmant ainsi les soupçons des enquêteurs. Cette étape décisive a conduit à l'organisation d'une opération d'interpellation.

Après confirmation des faits, les éléments de la gendarmerie, appuyés par ceux d'une cellule spécialisée opérant en civil, ont effectué une descente dans la localité. Cette action s'inscrit dans une dynamique de lutte contre le trafic illicite en milieu rural. Sur les lieux, les forces de sécurité ont découvert un site servant à la fois d'atelier de fabrication et de dépôt d'armes.

La perquisition a permis de révéler l'existence d'une structure artisanale pleinement opérationnelle, capable de produire et de reconditionner des armes et des munitions.

Le matériel saisi sur place est particulièrement révélateur de l'ampleur de l'activité. Il s'agit notamment d'armes artisanales complètes, de cinq canons d'arme, de plusieurs crosses de calibre 12, ainsi que de cartouches de calibre 12, dont certaines chargées à la chevrotine.

Des munitions de type 9 mm pour pistolets automatiques et des étuis vides destinés au rechargement ont également été découverts, ainsi que des équipements servant à la fabrication et au reconditionnement de munitions.

Le premier constat de la gendarmerie indique que le suspect disposait de tous les outils nécessaires pour mener une activité structurée, allant de la fabrication à la distribution d'armes.

Les autorités sécuritaires ont fait savoir que les investigations se poursuivent afin de déterminer l'étendue du réseau et d'identifier d'éventuels complices.

À travers cette opération, la gendarmerie nationale met en lumière l'efficacité de la collaboration entre les forces de sécurité et les populations.