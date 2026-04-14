Cote d'Ivoire: BRVM Awards 2026 - Ecobank Côte d'Ivoire distinguée « Société cotée de l'année »

Ecobank Côte d'Ivoire s'impose comme une référence de fiabilité et de transparence sur le marché financier régional. La banque a été sacrée « Société cotée de l'année » lors de la 7e édition des BRVM Awards, organisée les 26 et 27 mars 2026 à Dakar.

Cette distinction, décernée par la BRVM, vient consacrer des entreprises alliant performance financière, conformité réglementaire et contribution au développement économique et social.

Une performance solide au service de la confiance

Avec une progression de 15,4 % de son résultat net sur l'année écoulée, Ecobank Côte d'Ivoire confirme la robustesse de son modèle économique. Cette performance s'appuie sur une gestion rigoureuse et un strict respect des exigences réglementaires du marché.

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Pour Paul-Harry Aithnard, Directeur Général de la filiale ivoirienne, cette reconnaissance reflète avant tout la crédibilité de l'institution : « Elle traduit la confiance durable des investisseurs dans notre capacité à créer de la valeur tout en contribuant à la transformation du marché financier régional ».

Dans un contexte où la transparence et la conformité sont devenues des critères clés pour les investisseurs, Ecobank Côte d'Ivoire renforce ainsi son positionnement comme une valeur sûre.

Une dynamique boursière qui renforce la confiance

La performance du titre en Bourse confirme cette solidité. L'action Ecobank Côte d'Ivoire a progressé de près de 60 % entre 2025 et 2026, portée par l'intérêt croissant des investisseurs.

Le dividende par action, en hausse de 19 %, illustre une politique équilibrée de création et de redistribution de la valeur, contribuant à fidéliser les actionnaires et à renforcer l'attractivité du titre.

Un impact concret sur le développement économique et social

Au-delà des résultats financiers, Ecobank Côte d'Ivoire se distingue par son rôle actif dans le financement de l'économie locale. La banque a notamment émis un « gender bond » de 10 milliards FCFA, une première sur la BRVM et en Afrique de l'Ouest.

Adossé au programme Ellever, ce mécanisme permettra de financer environ 1 200 PME dirigées par des femmes, contribuant directement à l'inclusion financière et à la promotion de l'entrepreneuriat féminin.

Cette initiative illustre la volonté de la banque d'allier performance économique et impact social tangible.

Gouvernance et transparence : des piliers de crédibilité

La distinction « Société cotée de l'année » vient également saluer la qualité de la gouvernance d'Ecobank Côte d'Ivoire, fondée sur la transparence, la conformité et des pratiques responsables.

À travers son rapport RSE 2024, la banque met en avant des engagements structurés autour de l'inclusion, de la durabilité et de l'impact social, renforçant sa crédibilité auprès des investisseurs, des clients et du grand public. « Notre ambition est claire : conjuguer performance financière et impact positif », a souligné Paul-Harry Aithnard.

Une valeur de confiance pour les investisseurs et les clients

En conjuguant performance, transparence et impact, Ecobank Côte d'Ivoire confirme son statut d'acteur fiable et structurant du marché financier régional.

Cette distinction renforce non seulement la confiance des investisseurs, mais aussi celle des clients et des partenaires, consolidant durablement sa position sur la BRVM et son rôle dans le développement économique de la Côte d'Ivoire.