Gabon: Coopération sud-sud - Le pays s'inspire du modèle du Bnetd

Une délégation de haut niveau du commissariat général au Plan du Gabon a effectué une mission de travail en Côte d'Ivoire, du 8 au 11 avril 2026. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques entre Libreville et Abidjan. Objectif : s'imprégner de l'expertise du Bnetd afin d'optimiser la planification et la mise en oeuvre des investissements publics gabonais.

Conduite par le commissaire général au Plan, Vulgain Andzembe Tsiegori, la délégation a été reçue au siège du Bnetd par son directeur général, Kinapara Coulibaly. Cette visite s'inscrit dans la continuité d'une mission ivoirienne effectuée à Libreville, en 2025, traduisant une dynamique de coopération structurée et réciproque entre les deux pays.

Point d'orgue du séjour, la séance de travail du 10 avril 2026 a permis aux experts gabonais d'explorer en profondeur les mécanismes qui fondent la performance du modèle ivoirien. Le Bnetd a présenté son savoir-faire sur l'ensemble de la chaîne de valeur des projets publics, de la conception technique à la structuration économique et financière, en passant par la programmation, le suivi-évaluation et l'exécution de projets dits « matures ».

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Les échanges ont porté sur plusieurs axes stratégiques, notamment le cadre institutionnel de la planification en Côte d'Ivoire, les méthodes de structuration des projets, les mécanismes d'arbitrage budgétaire ainsi que les dispositifs de maturation en amont de leur inscription au budget. Au-delà du partage d'expériences, cette mission a débouché sur des perspectives opérationnelles.

Des points focaux ont été désignés de part et d'autre afin d'assurer le suivi technique des échanges et d'accompagner la mise en oeuvre de projets structurants au Gabon. Pour les autorités gabonaises, l'enjeu est de renforcer l'efficacité de la dépense publique, d'améliorer la bancabilité des projets et de consolider les mécanismes de mobilisation des ressources et de suivi-évaluation.

Structure stratégique de l'État ivoirien, le Bnetd s'impose aujourd'hui comme un acteur de référence dans l'accompagnement des politiques publiques et la structuration de projets à fort impact. À travers ce type d'initiative, il contribue à la diffusion d'un modèle africain d'ingénierie publique, adapté aux réalités du continent.

Cette mission illustre la vitalité de la coopération sud-sud, fondée sur le partage d'expertise, la mutualisation des compétences et la recherche d'impact durable. Elle ouvre la voie à un renforcement des synergies entre États africains, dans une logique d'efficacité et de développement endogène.