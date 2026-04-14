Cote d'Ivoire: Sécurité alimentaire - Un lot de confiture impropre à la consommation signalé

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, ainsi que celui du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, ont lancé une alerte sanitaire après la détection de fragments de verre dans un lot de marmelade d'orange de la marque Alain Milliat. Les produits concernés ont été retirés du marché et les consommateurs appelés à la vigilance.

Une alerte sanitaire a été émise en Côte d'Ivoire concernant un lot de marmelade d'orange contaminé par des fragments de verre. L'information a été rendue publique le lundi 13 avril 2026, dans un communiqué conjoint du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, et du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat.

Selon les autorités, cette alerte fait suite à une notification d'Infosan (Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments), signalant la présence de corps étrangers rendant le produit impropre à la consommation humaine.

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Le lot incriminé concerne la marmelade d'orange de 300 g de la marque Alain Milliat, référencée sous le numéro C250422AT, avec une date de durabilité minimale fixée à avril 2028. Les services compétents indiquent que des inspections ont été menées et que les stocks disponibles ont été saisis puis retirés du marché par l'unique entreprise distributrice du produit en Côte d'Ivoire.

Face à cette situation, les autorités appellent les consommateurs à faire preuve de vigilance. Il leur est recommandé de vérifier le numéro de lot des produits en leur possession, de cesser immédiatement toute consommation du lot concerné et de rapporter les pots, entamés ou non, aux services compétents.

Le communiqué indique que les produits peuvent être déposés auprès de la Direction de coordination du Programme national de nutrition ou de la Direction de la police sanitaire. Par ailleurs, toute personne ayant consommé ce produit est invitée à consulter un professionnel de santé en cas de symptômes ou d'effets indésirables.