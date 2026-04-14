Sénégal: Olympiades de mathématiques 2026 - Aba Lo Amar et Marguerite Ndiaye sacrés Roi et Reine

14 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Le Sénégal a célébré, ce lundi 13 avril 2026, ses nouveaux prodiges des sciences à l'occasion de la cérémonie officielle des Olympiades nationales de mathématiques. Organisé à la Sphère ministérielle de Diamniadio, l'événement a été présidé par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy.

À l'issue de cette édition 2026, Aba Lo Amar, élève en classe de TS1 au lycée Mbacké 3 (académie de Diourbel), et Marguerite Ndiaye, en classe de TS1 au lycée Ameth Fall de Saint-Louis, ont été respectivement couronnés « Roi » et « Reine » des Olympiades de mathématiques. Dans son allocution, le ministre a rappelé l'ambition des plus hautes autorités de faire des mathématiques, des sciences et de l'innovation les piliers du développement du pays. Une vision portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui entend inscrire le Sénégal dans une dynamique de transformation technologique durable.

Cette politique axée sur l'excellence commence déjà à porter ses fruits. Le Sénégal s'est récemment illustré sur la scène continentale en remportant neuf médailles, dont deux en or, lors des Olympiades panafricaines de mathématiques, consolidant ainsi son statut de nation scientifique émergente. La cérémonie a également été marquée par la distinction de plusieurs lauréats. Les deux têtes d'affiche de cette édition ont été présentées comme des modèles pour la jeunesse, incarnant le mérite, la rigueur et la persévérance.

Le ministre de l'Éducation nationale a, enfin, adressé ses félicitations aux élèves primés, tout en saluant le travail des enseignants et encadreurs, dont l'engagement quotidien contribue au rayonnement du Sénégal dans les compétitions scientifiques, selon les informations communiquées par le ministère.

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