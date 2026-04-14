Sénégal: Privilège ou sanction politique ?

La mise sous bracelet électronique constitue une solution d'aménagement de peine accessible à tout condamné éligible. Si certains estiment que ce dispositif profite davantage aux personnalités publiques, d'autres l'interprètent comme une sanction politique, d'autant plus que la majorité des responsables politiques placés sous bracelet électronique disparaissent de la scène publique.

Lors du dernier marathon budgétaire pour l'année 2026, la députée de la mouvance présidentielle Maïmouna Bousso a, dans sa prise de parole, appelé à des réformes dans la distribution des bracelets électroniques au Sénégal, soulignant l'importance de garantir une utilisation équitable et efficace de cette mesure alternative à la détention. À l'instar de la parlementaire, de nombreux Sénégalais pensent que ce mode d'aménagement des peines est souvent réservé aux personnalités publiques au détriment des délinquants ordinaires, pour ne pas dire anonymes.

« C'est une simple impression », considère l'analyste politique Assane Samb, expliquant que quand une personnalité publique est placée sous bracelet électronique, c'est médiatisé. Or, précise-t-il, « quand il s'agit d'une personne ordinaire, personne n'en parle. Mais, la réalité est qu'il y a aussi bien des hommes politiques que des personnes ordinaires qui bénéficient de ces mesures ».

Le journaliste et chroniqueur judiciaire Daouda Mine abonde dans le même sens. Selon lui, à chaque fois qu'une personnalité publique est mise sous bracelet électronique, une partie de l'opinion sénégalaise y voit le signe d'une justice plus clémente envers les élites. Pourtant, cette mesure d'aménagement de peine est, en droit, accessible à tous les justiciables remplissant les conditions légales.

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« Ce sentiment d'injustice s'explique d'abord par la surmédiatisation des cas impliquant des figures publiques, alors que les bénéficiaires anonymes restent invisibles. Il est aussi renforcé par les conditions matérielles exigées (domicile stable, garanties de représentation) que remplissent plus facilement les catégories sociales favorisées », argumente M. Mine.

Il ajoute également que l'inégalité d'accès à la défense joue un rôle : des avocats expérimentés peuvent mieux activer les mécanismes légaux que des détenus ordinaires souvent démunis. À cela s'ajoute un déficit de communication des institutions judiciaires, qui alimente soupçons et amalgames. Au final, plus que la loi elle-même, c'est la réalité sociale de son application qui nourrit l'idée persistante d'une justice à deux vitesses.

À l'en croire, en droit sénégalais, le recours au bracelet électronique respecte le principe d'égalité devant la loi, car les textes ne distinguent pas entre personnalités publiques et justiciables ordinaires. Toutefois, souligne-t-il, « dans la pratique, cette égalité est imparfaite. Les conditions d'éligibilité, l'inégalité d'accès à une défense efficace et la surmédiatisation des bénéficiaires célèbres donnent le sentiment d'un traitement privilégié. Le problème tient donc moins à la loi qu'aux inégalités sociales dans son application ».

Autre constat : beaucoup d'hommes politiques qui sont aujourd'hui en liberté provisoire sous bracelet électronique se sont emmurés dans un silence assourdissant. D'habitude très prolixes et prompts à répondre aux invitations des télévisions et autres sites pour se prononcer sur l'actualité, ils se font désormais rares dans le landerneau politique. Ainsi, le placement sous bracelet électronique de figures de l'opposition suscite régulièrement un débat au Sénégal. Pour une partie de l'opinion, cette mesure judiciaire serait une entrave aux libertés politiques.

« Dans une affaire encore sensible, le silence est souvent recommandé »

Mais, pour M. Mine, juridiquement, la réponse est nuancée. Étayant ses propos, il explique : « En principe, le bracelet électronique n'est pas une sanction politique. Lorsqu'il est décidé par un juge, à l'issue d'une procédure régulière, il constitue un aménagement de peine prévu par la loi, applicable à tout justiciable remplissant les conditions requises, quelle que soit son appartenance politique ».

Cependant, poursuit-il, « le débat devient légitime lorsque ces décisions concernent majoritairement des opposants, interviennent dans un contexte électoral sensible, ou restreignent concrètement la liberté de mouvement, de réunion ou de campagne. Dans ces conditions, même légal, le bracelet électronique peut être perçu comme une atteinte indirecte aux libertés politiques ».

Pour Daouda Mine, ce n'est pas tant la mesure elle-même qui pose problème que son contexte, sa fréquence et ses effets réels sur l'expression politique. « Entre exigence de justice et préservation des libertés démocratiques, l'équilibre reste fragile », conclut-il.

De l'avis du chroniqueur judiciaire, le silence quasi total observé chez certains hommes politiques placés sous bracelet électronique intrigue et alimente les spéculations. Certains pensent que ce mutisme serait le signe d'un recul politique. Mais, pour le journaliste, il s'explique en réalité par une combinaison de contraintes judiciaires, de calculs stratégiques et de prudence personnelle.

« D'abord, le cadre judiciaire impose des contraintes réelles. Le placement sous bracelet électronique s'accompagne fréquemment d'obligations strictes : limitation des déplacements, horaires contrôlés, interdiction de participer à certaines activités publiques. Toute prise de parole publique peut être perçue comme une provocation ou un manquement aux conditions fixées par le juge, avec le risque d'un retour en détention ou d'un placement sous mandat de dépôt », explique M. Mine.

Il ajoute : « Ensuite, le conseil des avocats pèse lourd. Dans une affaire encore sensible, le silence est souvent recommandé pour éviter des déclarations susceptibles de compliquer la procédure ou d'être exploitées judiciairement. Se taire, c'est parfois se protéger. Il ne faut pas non plus négliger la dimension humaine. Le bracelet électronique, même présenté comme une alternative à la détention, reste une privation de liberté qui peut conduire à un repli et à une extrême prudence face à l'exposition médiatique ».

Pour sa part, l'analyste politique Assane Samb indique que le silence de ces hommes politiques s'explique par la nature de leur dossier, mais également par le fait que le juge, en attribuant un bracelet électronique, fait accompagner cette mesure d'un certain nombre de dispositions allant dans le sens d'interdire à l'inculpé des déplacements et des déclarations sur l'affaire, parce qu'elle est en instruction.

« On peut comprendre que ces personnes gardent le silence parce que tout ce qu'elles diront pourrait être retenu contre elles. Donc, beaucoup préfèrent se taire en attendant que leur procédure arrive à terme », estime M. Samb. Ce dernier signale également que ce silence peut être une stratégie consistant à ne pas donner à leurs adversaires des arguments qui leur permettraient de les enfoncer davantage.