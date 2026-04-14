Sénégal: Huitièmes de finale - Un week-end de folie sur la route des quarts

Après plus d'un mois d'attente, l'University Football League (UFL) a repris ses droits ce week-end des 11 et 12 avril 2026. Pour le lancement de cette phase à élimination directe, le spectacle était au rendez-vous. Entre remontadas héroïques, duels tactiques et la cruauté des tirs au but, les huitièmes de finale ont tenu toutes leurs promesses.

La journée du samedi a débuté par un scénario renversant entre l'EHES et l'ESTM. Alors que l'EHES pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0 grâce à Ibrahima Badj et Francky Malou, les « Bleus et Blancs » de l'ESTM ont montré un mental d'acier. En seconde période, Babacar Loum et Youssou Sarr ont permis à leur équipe d'arracher le nul (2-2). Finalement, c'est l'ESTM qui s'est montrée la plus précise lors de la séance de tirs au but pour s'ouvrir les portes des quarts.

Les autres rencontres du samedi ont été marquées par une grande rigueur défensive :

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ASASSC vs IFACE : Dans un match extrêmement fermé, la délivrance est venue d'Abdou A. Sadou dans les derniers instants du temps réglementaire, envoyant l'ASASSC au tour suivant et éliminant une équipe de l'IFACE valeureuse. BEM Tech vs Dakar Tech : Un duel technologique qui a tourné à l'avantage de BEM Tech (1-0). L'unique but de la partie a été l'oeuvre d'El Mbaye Ndiaye. Unipro vs ISDD : La soirée s'est conclue sur un score nul et vierge (0-0) malgré une intensité de tous les instants. C'est finalement l'Unipro qui a validé son ticket pour les quarts de finale après une séance de tirs au but maîtrisée.

Le dimanche, les hostilités ont repris sur la pelouse du terrain municipal des HLM sous une tension palpable. Le choc de la soirée a opposé l'UCAO à l'IPD. Le match a démarré sur les chapeaux de roue pour l'IPD qui menait 2-0 après seulement 30 minutes, grâce à Mouhamed Gaye et Cheikh Ndiaye. Mais l'UCAO n'a jamais abdiqué. Moussa Sarr a réduit l'écart avant la pause, avant que Mamadou Haïdara ne remette les deux équipes à égalité en seconde période. Malgré l'expulsion de Momar Diouf en fin de match, l'UCAO a tenu bon (2-2) avant de s'imposer héroïquement aux tirs au but.

Les autres résultats du dimanche

DAUST Fc vs ESMT : La formation de DAUST Fc continue son bonhomme de chemin. Grâce à une réalisation de Fadilou Mbengue au retour des vestiaires, elle élimine l'ESMT (1-0). ESP vs UAHB : C'était l'affiche des favoris. Dans un duel de haut niveau entre les Polytechniciens de l'UCAD et l'UAHB, aucune équipe n'a trouvé la faille (0-0). La pièce est tombée du côté de l'UAHB, victorieuse lors de l'épreuve fatidique des tirs au but. BEM vs MBS : Pour refermer ce week-end de reprise, le MBS s'est qualifié sur la plus petite des marges (1-0). Garmy Thiam a enfilé le costume de héros en inscrivant l'unique but de la rencontre.

Le tableau des quarts de finale

Les huitièmes de finale ont rendu leur verdict. La compétition monte d'un cran avec des affiches qui promettent déjà des étincelles. Voici le programme des quarts de finale :

MBS vs ASASSC

Unipro vs Bem tech

Ucao vs ESTM

DAUST vs UAHB

Le tournoi, qui vise à renforcer les liens entre les institutions académiques sénégalaises, entre désormais dans sa phase la plus excitante. La quête du sacre final continue pour ces huit institutions. Entre la solidité de l'ASASSC, le mental de l'ESTM ou l'audace de l'UCAO, l'UFL confirme son statut de rendez-vous majeur du sport universitaire sénégalais.