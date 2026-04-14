Gabon: L'ambassadeur du Gabon à Cuba au chevet de la communauté estudiantine à La Havane

Au courant de la semaine dernière, l'ambassadeur du Gabon à Cuba, Faustin Yves N'Guiend-Mickolo, a échangé avec la communauté estudiantine gabonaise de La Havane sur leurs conditions de vie et le déroulement de leur cursus académique. Les discussions ont notamment porté sur les défis logistiques quotidiens, tels que les coupures d'électricité et les difficultés de transport, qui marquent actuellement le contexte local.

L'ambassadeur a tenu à saluer la résilience et le courage des jeunes Gabonais ayant choisi la filière médicale cubaine, réputée pour son excellence malgré les contraintes matérielles sévères. S'adressant à l'assistance, il a déclaré : « J'ai réitéré toute mon admiration aux étudiants pour le choix de Cuba pour leurs études, dont le système de santé est admiré pour ses résultats malgré de réelles pénuries matérielles. » Ce message de soutien visait à encourager les futurs cadres de la santé gabonaise dans la dernière ligne droite de leur formation.

Le calendrier académique s'annonce d'ailleurs fructueux pour la coopération bilatérale. Dès juillet prochain, six étudiants recevront leurs diplômes de fin de cycle, tandis qu'une promotion de sept nouveaux docteurs en médecine est attendue pour l'année prochaine. Ces futurs diplômés viendront renforcer le système sanitaire national, répondant ainsi aux besoins pressants du Gabon en matière de ressources humaines qualifiées.

Au terme de ces échanges, Faustin Yves N'Guiend-Mickolo a réaffirmé la détermination de la chancellerie à assurer un suivi de proximité de chaque dossier. Il a souligné que l'accompagnement des étudiants demeure une priorité absolue, conformément aux directives du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, afin de garantir le bien-être et le succès des compatriotes établis à l'étranger.

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