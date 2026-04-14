Maroc-Sao Tomé-et-Principe - Un partenariat stratégique africain en pleine consolidation

La dynamique des relations entre le Royaume du Maroc et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe connaît une nouvelle impulsion, marquée par une convergence politique affirmée et une volonté commune d'ériger leur coopération en modèle de partenariat interafricain.

En visite de travail dans la capitale marocaine, la ministre d'État des Affaires étrangères santoméenne, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, a salué les initiatives portées par le Roi Mohammed VI, mettant en avant son leadership et son engagement constant en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique. Reçue par son homologue marocain, Nasser Bourita, la cheffe de la diplomatie santoméenne a également réaffirmé la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales autour d'un partenariat stratégique fondé sur la solidarité agissante, le respect mutuel et l'alignement sur les principes du droit international.

Cette visite a, par ailleurs, été l'occasion de confirmer une convergence de vues sur des dossiers majeurs. Sao Tomé-et-Principe a ainsi réitéré son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et son appui au plan d'autonomie, considéré comme l'unique solution crédible et réaliste au différend régional autour du Sahara marocain. Cette position s'inscrit dans une dynamique internationale de plus en plus favorable au Royaume, portée par une diplomatie active et agissante.

Les deux parties ont également salué la dynamique enclenchée dans le cadre du Processus des États Africains Atlantiques (PEAA), appelé à devenir un pilier géostratégique majeur. Ce cadre de coopération ouvre des perspectives importantes dans des domaines clés tels que la sécurité alimentaire, l'énergie, la santé, l'environnement ou encore l'interconnexion logistique, avec pour ambition de faire de l'espace atlantique africain une zone de co-émergence et de stabilité.

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Dans le même esprit, la ministre santoméenne a exprimé son appréciation pour les initiatives royales visant à renforcer l'intégration régionale, notamment le projet de gazoduc africain Atlantique Nigéria-Maroc et l'initiative facilitant l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, qu'elle a qualifiées de projets structurants traduisant la solidarité concrète du Maroc envers ses partenaires africains frères.

Sur le plan bilatéral, Rabat et Sao Tomé-et-Principe se sont félicités de l'excellence de leur coopération multisectorielle, soulignant les avancées significatives enregistrées dans la mise en oeuvre de la feuille de route 2025-2027. Celle-ci a permis d'élargir les domaines de coopération, notamment dans l'éducation, la formation, la coopération technique et la promotion des investissements, tout en intensifiant les échanges économiques entre les deux pays.

Enfin, les deux ministres ont insisté sur la nécessité de renforcer davantage les interactions entre les secteurs public et privé afin de consolider un partenariat fondé sur la complémentarité et le co-développement, confirmant ainsi la volonté partagée de faire de cette relation un exemple abouti de coopération sud-sud au service des ambitions africaines.